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Doğum günü partisi faciayla bitti! Helyumlu balon patladı 8 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Doğum günü partisi faciayla bitti! Helyumlu balon patladı 8 kişi hayatını kaybetti

İRAN'ın başkenti Tahran'da bir doğum günü partisi sırasında kafede çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti. Savcılık, ilk bulgulara göre helyum gazı içeren bir balonun patlayarak alev aldığını, kısa sürede alevlerin kafenin her tarafını sardığını açıkladı.

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İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, akşam saatlerinde bir kafede düzenlenen doğum günü partisi sırasında önce bir patlama meydana geldi, sonrasında ise yangın çıktı. Tahran Kızılay Müdürü Şahin Fethi, yangında 4'ü çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Fethi, patlamaya kafede bulunan helyum gazı içeren balonun yol açmış olabileceğini ancak olayın hala araştırıldığını ifade etti.

Kafede çıkan yangında ölüm nedeni boğulma
Şehriyar Savcılığı ise mekanın bir bodrum katında bulunduğunu, ilk bulgulara göre helyum gazı içeren bir balonun patlayarak alev aldığını sonrasında ise kafenin her tarafına yayılan alevlerin yangına yol açtığını açıkladı.

Açıklamada, mekanın alev almasından sonra, insanların kafenin arka tarafında bulunan mutfağın yanına kaçtığı ancak burada dumandan boğularak hayatlarını kaybettikleri kaydedildi.

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