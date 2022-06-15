Yavuz Bingöl kardeşleri kız kardeşi Efsun ne zaman kaç yaşında öldü?

Sevilen türkücü Yavuz Bingöl anne acısı ile sarsıldı. Bir süredir alzheimer tedavisi gören Şahsenem Bacı 79 yaşında hayatını kaybetti. Halk ozanı olan Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı aslen Kars Sarıkamışlı. Yılmaz Bingöl ile evli olan Şahsenem Bacı'nın 3 tane çocuğu vardır. 2 yıl önce kızı Efsun Bingöl'ün ölümü ile yıkılmıştı. Peki kimdir Şahsenem Bacı, Yavuz Bingöl'ün kardeşleri kimler?

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Birçok türküye kendine has yorumu ile seslendiren ünlü türkücü Yavuz Bingöl anne acısı ile yıkıldı. Bir süredir alzheimer tedavisi gören ve son olarak kaldırıldığı hastanede solunum yetmezliği tedavisi gören 79 yaşındaki Şahsenem Bacı hayatını kaybetti. Bu üzücü gelişmenin ardından Şahsenem Bacı merak konusu oldu. 2 oğlu bir kızı olan Şahsenem Bacı aslen Karslı. Kızı Efsun'u 2 yıl önce kaybeden Şahneme Bacı bugün Ayvalık'ta kızı Efsun Bingöl'ün yanına defnedilmek üzere uğurlanacak.

Türkücü Yavuz Bingöl'ün alzheimer hastası olan annesi Şahsenem Bacı bugün hayata veda etti. Halk ozanı olan Şahsenem Bacı geçtiğimiz aylarda solunum yetmezliği nedeniyle Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Şahsenem Bacı son zamanlarında artık çocukları ve torunları dahil kimseyi tanımaz olmuştu.

Türkiye’nin ilk halk ozanlarından olan Şahsenem Bacı bir döneme damgasını vurmuştu. Son dönemlerde solunum yetmezliği ile mücadele eden Şahsenem Bacı, 79 yaşında vefat etti. Şahsenem Bacı için yarın saat 16.00'da İstanbul Karacaahmet Sultan Dergahı'nda tören düzenlenecek. Sanatçı, Ayvalık'ta kızı Efsun Bingöl'ün yanına defnedilmek üzere uğurlanacak.

Şahsenem Bacı nereli kimdir? : Sarıkamış'ın Boyalı köyünde 1943 yılında doğan Aşık Şahsenem Bacı'nın asıl adı Senem Akkaş'tır. Şahsenem Bacı, edebiyat öğretmeni olan eşi Yılmaz Bingöl ile 1964 yılında evlendi. Evlendikten sonra İzmir'e taşınan Şansenem bacı kendini şiire ve ozanlığa verdi. Bu da eşinin hoşuna gitmedi ve Şahsenem Bacı 'türküleri' seçip eşinden ayrıldı.

Yavuz Bingöl'ün kardeşleri kimdir? : Şahsenem Bacı'nın, Yılmaz Bingöl ile olan evliliğinden 3 çocuğu oldu. Bunlardan biri ünlü türkücü Yavuz Bingöl... Diğer oğlu Ozan Bingöl medyanın tanıdığı bir isim değil. Şahsenem Bacı tek kızı Efsun Bingöl'ün ise ölümünü gördü.

Efsun Bingöl'ün ölümü : Yavuz Bingöl'ün tek kız kardeşi olan Fatma Efsun Pul (Bilgöl) 2020 yılında yaşamını yitirdi. Öldüğünde 51 yaşında olan Fatma Efsun Bingöl, 2 yıldır göğüs kanseriyle mücadele ediyordu. Bir çocuk annesi Efsun Bingöl, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde toprağa verildi. Şimdi annesi Şahsenem Bacı'da onun yanına defnedilecek.

Şahsenem Bacı'nın ozanlık geçmişi: Ailesinde birçok aşık bulunan Şahsenem'in amcası Aşık Mustafa, Sarıkamış'ın tanınmış ozanları arasındadır. Şahsenem, küçüklüğünde çalacak saz bulamamış, o nedenle ağaç kepçe üzerine lastik gererek, saz çalmaya başlamıştır. Sazı ve sesiyle dinleyenleri etkileyen Şahsenem Bacı, Uluslararası 11. İstanbul Festivaliyle, Antalya Festivalindeki Aşıklar Şölenlerine katılmış, 1975 Hacıbektaş Anma Törenlerinde birincilik ödülünü kazanmıştır.

Bu sözleri TT olmuştu : Şahsenem Bacı bir konserinde şunları söylemişti:

-"Ülkemizde ve diğer ülkelerde, başlanan ve biten olaylarda halk ozanlarına çok büyük görevler düşmektedir biliyorsunuz. Oğlum bir sanatçı ama ben bir halk ozanıyım. Halkımın dertlerini dile getirmekle zorunluyum. Mecburum. Sizi 80'li yıllara taşıdım. Belki doğru belki yanlış yaptım ama ben bunları söylemek zorundayım. Beni bağışlayın."

Şahsenem Bacı'nın ünlü oğlu: Şansenem Bacı'nın halk müziğine olan aşkını oğlu Yavuz Bingöl devam ettirdi. Türküleriyle ün ve şöhret kazanan Yavuz Bingöl, şimdiye kadar 4 kere evlendi. Yavuz Bingöl, son evliliğini şarkıcı Öykü Gürman’la 4 Ağustos 2015 tarihinde yaptı ve 2016'da boşanma kararı aldıl.Yavuz Bingöl'ün Türk adını verdiği bir kızı ve ondan Aslan Yüncü isminde bir erkek torunu var.