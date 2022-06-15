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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Bir dönem sona eriyor! Microsoft, 27 yıl sonra Internet Explorer'ı resmen kapatıyor

Bir dönem sona eriyor! Microsoft, 27 yıl sonra Internet Explorer'ı resmen kapatıyor

Microsoft, 27 yıllık hikayeye nokta koyuyor. Internet Explorer'a olan desteğini bugün itibarıyla sonlandırıyor.

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Microsoft tarafından geliştirilen bir internet tarayıcısı olan Internet Explorer, ilk olarak 16 Ağustos 1995 yılında kullanıcıların hizmetine sunulmuştu.

Windows'a yerleşik halde gelmesinden dolayı tarayıcı pazarının büyük bir bölümünü bir zamanlar elinde bulunduran Internet Explorer, daha sonra Chrome, Firefox ve Opera gibi tarayıcıların popüler hale gelmesiyle rekabette kan kaybetti.

Internet Explorer kapatılıyor

12 Ocak 2016'dan bu yana sadece Internet Explorer 11 sürümüne destek veren Microsoft, 15 Haziran'dan itibaren tüm sürümler için desteğini kesecek.

Böylelikle milyonlarca insanın Chrome, Firefox veya Opera'yı indirmek için kullandığı Internet Explorer, tarihin tozlu raflarındaki yerini alacak.

Desteğin sonlanmasına çok az bir zaman kala şirket, halen tarayıcıyı kullananları uyardı. Microsoft, Internet Explorer'ın bu yıl resmen emekli olacağı konusunda işletmeleri defalarca uyarmış olsa da henüz tüm şirketler başka bir tarayıcıya geçiş planı yapmadı.

Şirketten daha önce yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Daha önce duyurulduğu gibi, Windows'ta Internet Explorer'ın geleceği Microsoft Edge'de. Internet Explorer modu (IE modu), Microsoft Edge içinde eski tarayıcı desteği sağlıyor. Bu nedenle, Internet Explorer 11 (IE11) masaüstü uygulaması, Windows 10'un belirli sürümleri için 15 Haziran 2022'de kullanımdan kaldırılacak.

Bu, IE11 masaüstü uygulamasının artık desteklenmeyeceği ve daha sonra bir kullanıcı buna erişmeye çalışırsa Microsoft Edge'e yönlendirileceği anlamına geliyor."

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