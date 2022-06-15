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Sığınmacıların gönderileceği Ruanda uçağı son anda iptal edildi Johnson için utanç verici

Sığınmacıların gönderileceği Ruanda uçağı son anda iptal edildi Johnson için utanç verici

İngiltere hükümetinin sığınmacıları, başvuruları sonuçlanıncaya kadar Ruanda'ya gönderme planı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) engeline takıldı. İngiliz gazeteleri olay hakkında "saçmalık", "komedi", "hükümet küçük düştü" başlıklarını attı.

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Uçakla götürülmesi planlanan yedi kişiden birinin başvurusunu gün içinde öncelikli olarak inceleyen AİHM, bu kişinin gönderilemeyeceğine karar vermişti.

İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın BBC'ye yaptığı açıklamaya göre, AİHM kararı sonrası, Salı gecesi yapılması planlanan ilk uçuş son anda iptal edildi.
Yerel saatle 22:30'da (TSİ 00:30) Wiltshire'daki bir askeri üsten havalanması planlanan uçak, Strasbourg'daki yargı kararı sonrası iptal edildi ve içindeki tüm yolcular uçaktan indirildi.

İngiltere pes etmiyor
İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, AİHM kararının kendisini üzdüğünü ancak "bir sonraki uçuş için hazırlıklara başladıklarını" söyledi.

Konuyla ilgili bir "acil ara karar" açıklayan AİHM, planlanan uçuşa birkaç saat kala K.N. adlı Iraklı sığınmacının Ruanda'ya gönderilemeyeceğini belirtmişti.
AİHM, İngiltere'deki doktorların bu kişinin işkence mağduru olabileceği yönündeki bulgusunu hatırlattı.

"Ruanda hava komedisi"
İngiltere'de ücretsiz dağıtılan Metro gazetesi ise yaşananlar için "Ruanda hava komedisi" başlığını attı.
Gazete "Son dakikada gelen acil mahkeme kararları ile iptal olan uçak, vergi mükelleflerine 500 bin sterline mal oldu. Bunlar olurken aynı gün 400 mülteci daha botlarla İngiliz Kanalı'nı aştı" yazdı.

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