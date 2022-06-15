BIST 2.517
DOLAR 17,28
EURO 18,12
ALTIN 1.009,69
HABER /  SPOR

TFF Genel Kurulu yarın Ankara’da yapılacak! İşte adaylar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TFF Genel Kurulu yarın Ankara’da yapılacak! İşte adaylar

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun (TFF) olağanüstü genel kurulu, yarın Ankara’da gerçekleştirilecek. İşte başkan adaylığı için başvuran isimler...

Abone ol

Başkanlık seçiminin yapılacağı genel kurul, Ankara JW Marriott Oteli’nde saat 10.00’da başlayacak. Çoğunluk sağlanamaması durumunda genel kurul, 17 Haziran Cuma günü aynı yer ve saate yapılacak.

TFF’den daha önce yapılan açıklama göre, başkan adaylığı için Ufuk Akçekaya, Ramazan Ataş, Mehmet Büyükekşi, Gökhan Kızıltan, Sedat Olca, Hayati Özgül, Ayhan Sağaltıcı, Cemal Tarancı ve Hüseyin Yangın başvurdu.

Divan Kurulu, başvuru yapan isimlerin adaylıklarının resmileşmesi için TFF statüsünün 38. maddesine göre karar verecek.

ÖNCEKİ HABERLER
İki grup birbirine girdi! Ortalık kan gölüne döndü: 4 yaralı
İki grup birbirine girdi! Ortalık kan gölüne döndü: 4 yaralı
Rusya'dan Türkiye'nin olası Suriye operasyonuna dair açıklama: Pek akıllıca olmaz
Rusya'dan Türkiye'nin olası Suriye operasyonuna dair açıklama: Pek akıllıca olmaz
Fatih Ürek hiç evlendi mi aseksüelim demişti cinsiyet açıklaması
Fatih Ürek hiç evlendi mi aseksüelim demişti cinsiyet açıklaması
Yavuz Bingöl kardeşleri kız kardeşi Efsun ne zaman kaç yaşında öldü?
Yavuz Bingöl kardeşleri kız kardeşi Efsun ne zaman kaç yaşında öldü?
Avrupa Merkez Bankası'nda olağanüstü toplantı
Avrupa Merkez Bankası'nda olağanüstü toplantı
Dünyanın gözü kulağı bu kararda! FED faiz kararını bugün açıklıyor! İşte piyasanın faiz tahmini...
Dünyanın gözü kulağı bu kararda! FED faiz kararını bugün açıklıyor! İşte piyasanın faiz tahmini...
Cem Küçük'ten benzin zammı çıkışı! Muhalefet benzin fiyatlarını düşürecek formülü söylesin iktidar yapsın
Cem Küçük'ten benzin zammı çıkışı! Muhalefet benzin fiyatlarını düşürecek formülü söylesin iktidar yapsın
Yavuz Bingöl kaç yaşında aslen nereli anne ve babası kimdir? Yavuz Bingöl kardeşleri
Yavuz Bingöl kaç yaşında aslen nereli anne ve babası kimdir? Yavuz Bingöl kardeşleri
Bakanlık binası önüne gelip görüşmek istedi Bakan Koca geri çevirmedi!
Bakanlık binası önüne gelip görüşmek istedi Bakan Koca geri çevirmedi!
Sığınmacıların gönderileceği Ruanda uçağı son anda iptal edildi Johnson için utanç verici
Sığınmacıların gönderileceği Ruanda uçağı son anda iptal edildi Johnson için utanç verici