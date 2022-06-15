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İki grup birbirine girdi! Ortalık kan gölüne döndü: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İki grup birbirine girdi! Ortalık kan gölüne döndü: 4 yaralı

SAKARYA’nın Adapazarı ilçesinde iki grup birbirine girdi ortalık savaş alanına döndü. İki grup arasında çıkan tüfekli kavgada 4 kişi yaralandı.

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SAKARYA’nın Adapazarı ilçesinde Karaköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre, hafta sonu gerçekleşen düğünde tartışma yaşayan iki grup, gece saatlerinde tekrardan karşılaşınca tartışma başladı. Yerini kavgaya bırakan olayda bir kişi yanında bulunan tüfekle ateş etmeye başladı.

Tüfekten çıkan saçmalarla M.E., H.E., S.O. ve S.O. isimli şahıslar yaralanırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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