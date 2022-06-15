Ebe iken ihraç edildi kadın polisi ısırdı polise yumruk atan HDP'li Saliha Aydeniz'in hikayesi

Hürriyet yazarı Nedim Şener, polise yumruk atan HDP Diyarbakır Milletvekili ve DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz'in geçmişte neler yaptığını köşesinde paylaştı.

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Kadıköy'de polise yumruk atarak büyük tepki çeken HDP Diyarbakır Milletvekili ve DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, konuşulmaya devam ediyor.

Dokunulmazlığının kaldırılması istenen Aydeniz'i Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, "Al sana polis ısıran, yumruk atan PKK üyesi KHK’lı milletvekili" başlıklı yazısında kaleme aldı.

Yedek partiye geçti

Yumruk olayının Saliha Aydeniz’in ilk vukaatı olmadığını belirten yazar, Aydeniz'in HDP’den milletvekili seçilmesine karşın, kapatma olasılığına karşı istifa ederek, terör örgütünün yedek partisi olan DBP’ye geçtiğini yazdı.

Şener, daha sonra Aydeniz'in yakın geçmişte neler yaptığını yazısında paylaştı:

Ebe iken ihraç edildi

"1973 Ergani doğumlu Saliha Aydeniz Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü’nde ebe olarak görev yaparken 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edildi. Hakkında Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2017/129 soruşturma sayılı “silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma” suçundan istinafta dosyası bulunuyor.

PKK/KCK terör örgütü çatı yapılanması olan DTK (Demokratik Toplum Kongresi) içerisinde faaliyet yürüttüğü için 2012 yılında açılan soruşturma kapsamında 19 Temmuz 2017’de gözaltına alındı. 22 Temmuz 2017’de tutuklandı, 18 Eylül 2017’de tahliye edildi.

Teröristlere yardım etti

Aydeniz, Halk Sağlığı Komuta Merkezi’nde hemşireyken, PKK’lı teröristlere yardım ettiği ortaya çıkmıştı. Aydeniz hakkında, Diyarbakır 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2008/125 soruşturma sayılı “suçu ve suçluyu övmek” suçundan kapalı dosya bulunuyor.

Milletvekili olduktan sonra da sürekli terör örgütüne destek eylemlerine katılan Aydeniz hakkında, Diyarbakır, Tunceli, Elazığ, Gaziantep, Batman ve Bitlis Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince “PKK silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan hakkında işlem yapıldı.

Aydeniz, 25 Temmuz 2018’de Diyarbakır’ın Kulp ilçesindeki operasyonlarda ölü olarak ele geçirilen Hevidar Türk isimli PKK’lı teröristin cenazesine de katıldı.

Teröristlerin cenazesinde

Ayrıca 23 Eylül 2018 tarihinde Siirt’in Baykan ilçesinde ölü olarak ele geçirilen PKK’lı terörist Yunus Atkık isimli örgüt mensubunun cenazesinde yer aldı. Teröristbaşı Öcalan’a uygulanan sözde tecridi protesto etmek amacıyla 1 Mart 2019 tarihinde açlık grevine başlayan ve cezaevinde intihar eden Zülküf Gezen isimli terör örgütü mensubunun 18 Mart 2019 tarihinde Diyarbakır Havalimanı’ndan cenazesini teslim alan grup içerisinde yer aldı.

Kadın polisin kolunu ısırdı

14 Şubat 2019 tarihinde Van’da HDP organizesinde, “PKK destekçisi Leyla Güven’in açlık grevine destek vermek” amaçlı izinsiz gösteriye katıldı. Bu sırada, çevrede güvenlik önlemi alan bir kadın polis memurunun kolunu ısırmak suretiyle hafif şekilde yaralanmasına sebep oldu.

Bu nedenle hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “görevi yaptırmamak için direnme” ve “basit kasten yaralama” suçlarından soruşturma açıldı.

"Şerefi üzerine etitği yemini çiğnedi"

Milletvekilliğinden çok PKK üyesi olarak örgüt propagandası yapan Aydeniz, 24 Aralık 2020’de de HDP Silopi İlçe Teşkilatı parti binası önünde sözde ulusal Kürt birliği konulu basın açıklamasına da katıldı. Aydeniz, bu açıklama sırasında da PKK elebaşı Öcalan lehine slogan atarken görüntülendi.

Yani karşımızda, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden, “Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü” üzerine Anayasa’ya sadakat konusunda namusu ve şerefi üzerine yemin eden bir milletvekili değil, verdiği sözü tutma niyetinde olmayan bir PKK terör örgütü üyesi var."