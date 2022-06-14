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Aydemir Akbaş eşi Beyhan Akbaş kimdir, kaç yaşında 2 kez boşandılar

Aydemir Akbaş eşi Beyhan Akbaş kimdir, kaç yaşında 2 kez boşandılar

Yeşilçam'dan günümüze birçok filmde rol alan ve 80'li yıllarda en parlak dönemini yaşayan oyuncu Aydemir Akbaş, bugün 2. Sayfanın konuğu olacak. Özel hayatı ile merak edilen Aydemir Akbaş 86 yaşında ve İstanbullu. Arnavut asıllı Aydemir Akbaş 1964 yılında Beyhan Akbaş ile evlendi. Çiftin iki kez boşandı 3 kez evlendi. Aydemir Akbaş'ın çocuğu yoktur.

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Usta isim, Yeşilçam'ın duayen isimlerinden Aydemir Akbaş bugün 2. Sayfa'nın konuğu olacak. Birçok filmde rol alan, son olaral Kolpaçino film serisi ile genç nesili de yakalayan Aydemir Akbaş özel hayatı ile merak edilen isimlerden. 86 yaşında olan Aydemir Akbaş aslen Arnavut asıllı ve İstanbul doğumlu. 80'lı yıllara filmleri ile damga vuran Aydemir Akbaş, Beyhan Akbaş ile evli. Çift 1964 yılında evlendi. Fakat 2 kez boşandılar 3 kez evlendiler. Aydemir Akbaş'ın çocuğu olmadı. Nedeni ise ise Beyhan Akbaş'ın hastalığı oldu. Peki kimdir Aydemir Akbaş'ın eşi Beyhan Akbaş?

Aydemir Akbaş nereli, kimdir: 1936 yılında Arnavut bir baba ve Sürmeneli bir annenin oğlu olarak İstanbul'da doğan Akbaş, Galatasaray Lisesinde eğitim gördükten sonra bir süre gazetecilik yaptı.

Gazetecilikten sonra tiyatro oyunculuğuna başlayarak Gülriz Sururi, Ayfer Feray - Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi ünlü tiyatro isimleriyle beraber çalıştı. Keşanlı Ali Destanı, Direkler Arası, Zilli Zarife, Ferhat ile Şirin gibi oyunlarda rol aldı.

Aydemir Akbaş sinemayla 1964'te Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Keşanlı Ali Destanı" adlı film ile geçti. Bir süre Yılmaz Güney'in filmlerinde oynadı. 1974 yılında Yeşilçam'ın seks filmi furyasında çok sayıda erotik-komedi filminde rol aldı.[kaynak belirtilmeli] Daha sonraki yıllarda İbrahim Tatlıses ile çalışarak senaryo çalışmaları yaptı.

1968 yılında Ayfer Feray–Nisa Serezli Tiyatrosu’nda 7 Kocalı Hürmüz oyununda rol aldı. 1969 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar ve Ortakları Tiyatrosunun ortaklarından biri oldu. Burada Nikah Kağıdı, Düşenin Dostu oyunlarında rol aldı. Birçok tiyatro oyununun yönetmenliğini yaptı.

Cem Davran ile 2007'de çevirdiği "Avrupalı" Ekim 2007'de rekor sayıda kopya ile gösterime girmiştir. Aydemir Akbaş oyuncu olarak 125 filmde görev yaparken, 7 kez de yönetmenlik koltuğuna oturmuştur.

Son filmi Şafak Sezer ile ün yapan Kolpaçino 3. Devre'dir. 40'ı komedi olmak üzere 127 filmde rol aldı, 8 filmin yönetmenliğini yaptı, 30 kadar tiyatro oyununda oynadı. Ayrıca birçok TV dizisinde rol aldı. 33 filmin senaryosunu yazdı.

Türkiye'nin yaşayan en eski spor yazarlarından biridir. Aynı zamanda Galatasaray taraftarı ve Galatasaray Spor Kulübü kongre üyesidir.

Özel hayatı

Akbaş, 1964 yılında evlendiği eşi tiyatro oyuncusu Beyhan Benek’le iki kez boşanmış, üç kez evlenmiştir.

Neden çocuğu olmadı: Çocuk sahibi olmayan Aydemir Akbaş; ilk çocuklarının prematüre doğduğunu, eşi Beyhan Akbaş'ın, kedilerden hamile kadınlara geçen 'toxoplasma' isimli bir enfeksiyon geçirdiğini, eşinin bu hastalığı yaşayan ilk insan olduğunu söyledi ve o acı kayıbın ardından bir daha çocuklarının olmadığını ifade etmişti...

Filmografi

1964      Keşanlı Ali Destanı

1965      Bitmeyen Yol

1965      Güzel Bir Gün İçin

1966      Hudutların Kanunu

1966      At Avrat Silah

1966      Kovboy Ali

1966      Çirkin Kral

1966      Eşrefpaşalı

1966      Nuh'un Gemisi

1968      Alevli Yıllar

1968      Vesikalı Yarim

1969      Vatan ve Namık Kemal

1969      Belanın Yedi Türlüsü

1969      Yaşamak Ne Güzel Şey

1974      Antar Fi Bilad Ir-Ruman

1975      Diyet

1975      Bitirimler Sınıfı

1975      Ayıkla Beni Hüsnü

1975      Alemin Keyfi Yerinde

1975      Ali Cengiz Oyunu

1975      Çapkın Kızlar

1975      Kazım'a Bak Kazım'a

1975      Vay Anasına On Yedii

1975      İkimiz Bir Fidanız

1975      Ördek Çıkacak Kaz Çıkacak

1975      Tantana Kemal

1976      Kolombo Şakir

1976      Ah Ne Güzel Nane Şekeri

1977      Hızlı Giden Yorulur

1977      Güneş Ne Zaman Doğacak

1977      Bazıları Cacık Sever

1978      Bionik Ali Futbolcu

1978      Astronot Fehmi

1978      Kendin Pişir Kendin Ye

1978      Çapkınlar Kıralı

1978      Zeynelle Veysel

1978      Yüzme Bilmiyorsan İşin Ne Agaçta

1979      Haydar

1979      Delidir Ne Yapsa Yeridir

1979      Süper Selami

1979      Acemi Dolandırıcılar

1979      Afferin Çocuga

1979      Öttür Kuşu Ömer

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