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Bu kez 5.2 ile sallandı! Peş peşe depremler oluyor büyük panik

Bu kez 5.2 ile sallandı! Peş peşe depremler oluyor büyük panik

 İRAN’ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ulusal Sismoloji Merkezi, Hürmüzgan’da bugün 4,4 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem olduğunu bildirmişti.

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 Hürmüzgan eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü bünyesindeki Ulusal Sismoloji Merkezinin açıklamasına göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Cenah şehri olan deprem yerel saatle 10.36'da kaydedildi.

Yerin 8 kilometre altında meydana gelen depremin etkilerine dair henüz resmi açıklama yapılmadı.

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