Bilim Kurulu üyesi Alper Şener 'henüz erken' diyerek uyardı! "Kıpırdanmalar başladı hazırlıklı olmak lazım"

Hastanelerin korona servisleri ve yoğun bakım ünitelerinde yatan hasta sayısının neredeyse sıfıra indiğini söyleyen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener, “‘Pandemi bitti’ demek için henüz erken, sonbaharda bu durumun netleşeceğini söyleyebiliriz” dedi. Şener toplu ulaşımda maske takmakta fayda olduğunu belirtti.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, pandeminin bitişinden bahsetmek için henüz erken olduğunu belirterek, salgınının tamamen sona erdiğini anlayabilmek için önümüzdeki ekim ayını işaret etti.

Korona virüsü servisleri ve yoğun bakım yatış oranında sayının oldukça düştüğünü kaydeden Prof. Dr. Şener, önümüzdeki dönemde dünyanın hiçbir yerinde korona virüsü önlemleri çerçevesinde kısıtlama ya da kapanma beklemediklerini söyledi. Maymun çiçeği virüsü hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Şener, maymun çiçeğinin korona virüs gibi dünya genelinde olağanüstü bir kriz oluşturmayacağını belirtti.

Pandeminin bitişi için ekim ayı ve kış mevsimini işaret eden Prof. Dr. Şener, "Kış dönemi gribal enfeksiyonların yaygın olma dönemi zamanında yeniden bir Covid-19 enfeksiyonunda kıpırdanma görülecek olursa, ona yönelik teyakkuzumuz sürüyor.

Hala daha servislerimiz kapatılmış değil ve bütün personel tedbirler çerçevesinde çalışmaya devam ediyor.

Yaz döneminde de bu kışa yönelik tatbikat ve antrenman yapıyoruz diyebiliriz. Kış döneminde de özellikle eylül, ekim ayından itibaren ülkemize gelecek olan yeni varyantların da tırmanış seyrine bakacağız. Henüz pandemi bitti diyemiyoruz. Diyebilmemiz için virüsün endemik hale gelmesi lazım, yani Covid-19 virüsünün diğer solunum yolu virüsleriyle aynı seyirde olması lazım. Şu an Covid-19 virüsü diğer solunum yolu virüslerine göre daha düşük seviyede ama eylül-ekim ayını görmeden bir şey söylemek çok zor. Bu yüzden de pandemi bitti, endemiye dönüş gerçekleşti demek için henüz erken" dedi.

"Toplu ulaşımda maske takmakta fayda var"

Toplu ulaşımda maske takma zorunluluğunun kaldırılmasının vatandaşları rehavete sokmaması, özellikle yandaş hastalığı bulunan ve riskli grupta bulunan vatandaşların maske takmayı sürdürmesini tavsiye eden Şener, "Toplu ulaşımda maske takmakta fayda var. Özellikle 65 yaş üstü ve yandaş hastalığı bulunan vatandaşlarımızın tüm kalabalık alanlarda maske takmalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde görülen Omicron varyantının alt tipleri, daha önce gördüğümüz Omicron varyantlarından biraz daha farklı. Avrupa ülkelerinde hastaneye yatışlar ve yoğun bakım servislerinde kıpırdanmalar başladı. Türkiye için böyle bir durum söz konusu değil ama hazırlıklı da olmak lazım" dedi.