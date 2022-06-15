BIST 2.514
DOLAR 17,28
EURO 18,13
ALTIN 1.010,14

İşte 10 soruda (GES) gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi

İşte 10 soruda (GES) gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi

Gelire Endeksli Senetlerin arzı için süreç bugün başlıyor. Talep toplama ilk etapta üç kamu bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek. Talep toplama işlemi bir hafta sürecek. İşte 10 soruda GES hakkında merak edilenler...

İşte 10 soruda (GES) gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi

Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senetleri (GES) bugün yatırımcıların talebine sunuluyor.

124
İşte 10 soruda (GES) gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi

Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedinin (GES) vadesi 6 ay olarak belirlenirken sonraki aşamalarda 1 yıl ve/veya diğer vadelerde de ihraç yapılması öngörülüyor.

224
İşte 10 soruda (GES) gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi

Vatandaşların yatırımlarını Türk lirası cinsi varlıklara yönlendirebilmesi için alternatif bir araç olarak açıklanan GES getirileri, gelir performansı güçlü olan ve bütçeye hasılat aktarımı yapan kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) gelirlerine endeksli olacak.

324
İşte 10 soruda (GES) gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi

Yeni uygulamada, 3 ayda bir ödenecek kuponlar için uygulanacak asgari getiri garantisi sayesinde, vatandaşların gelir paylarındaki değişimlerden olumsuz etkilenmesi önlenecek.

424