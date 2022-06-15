İşte 10 soruda (GES) gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi
Gelire Endeksli Senetlerin arzı için süreç bugün başlıyor. Talep toplama ilk etapta üç kamu bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek. Talep toplama işlemi bir hafta sürecek. İşte 10 soruda GES hakkında merak edilenler...
Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senetleri (GES) bugün yatırımcıların talebine sunuluyor.
Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedinin (GES) vadesi 6 ay olarak belirlenirken sonraki aşamalarda 1 yıl ve/veya diğer vadelerde de ihraç yapılması öngörülüyor.
Vatandaşların yatırımlarını Türk lirası cinsi varlıklara yönlendirebilmesi için alternatif bir araç olarak açıklanan GES getirileri, gelir performansı güçlü olan ve bütçeye hasılat aktarımı yapan kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) gelirlerine endeksli olacak.
Yeni uygulamada, 3 ayda bir ödenecek kuponlar için uygulanacak asgari getiri garantisi sayesinde, vatandaşların gelir paylarındaki değişimlerden olumsuz etkilenmesi önlenecek.