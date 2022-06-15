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Suriye'nin Bab ilçesinde bombalı saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Suriye'nin Bab ilçesinde bombalı saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde, bir araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 1 sivil hayatını kaybetti.

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Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde, bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 1 sivil yaşamını yitirdi. Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan evlerde hasar meydana geldi.

Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Bab, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Şubat 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti.

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