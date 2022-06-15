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Hazine Bakanı Nureddin Nebati'den son dakika açıklaması! Mayıs ayında 144 milyar lira fazla verdik

Hazine Bakanı Nureddin Nebati'den son dakika açıklaması! Mayıs ayında 144 milyar lira fazla verdik

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yaptığı son dakika açıklamasında, "Mayıs ayında 144 milyar lira bütçe fazlası, 161,9 milyar lira faiz dışı fazla verilmiştir. Böylece, yılın ilk beş aylık döneminde toplam bütçe fazlası 124,6 milyar lira, faiz dışı fazla ise 246,5 milyar liraya ulaşmıştır." dedi.

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 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu yılın ilk beş aylık döneminde toplam bütçe fazlasının 124,6 milyar liraya, faiz dışı fazlanın ise 246,5 milyar liraya ulaştığını belirterek, “Bütçe gelirlerindeki olumlu performansın harcamalardaki ihtiyatlı duruşla desteklenmesi sonucunda merkezi yönetim bütçesi mali disiplinin önemli bir göstergesi olan faiz dışı fazla vererek ciddi bir mali alan oluşturmuştur” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mayıs ayında 144 milyar lira bütçe fazlasının yanı sıra 161,9 milyar lira faiz dışı fazlası verildiğini belirtti. Nebati, paylaştığı rakamlar ile yılın ilk beş aylık döneminde toplam bütçe fazlasının 124,6 milyar liraya, faiz dışı fazlanın ise 246,5 milyar liraya ulaştığını aktardı.

Bakan Nebati, paylaşımında şunları kaydetti:
“Bütçe gelirlerindeki olumlu performansın harcamalardaki ihtiyatlı duruşla desteklenmesi sonucunda merkezi yönetim bütçesi mali disiplinin önemli bir göstergesi olan faiz dışı fazla vererek ciddi bir mali alan oluşturmuştur. Öncü göstergeler kapsamında gerek büyümedeki gerekse de bütçe gelirlerimizdeki olumlu seyir, bütçe açığının GSYH’ye oranla sene başında öngörülen yüzde 3,5 hedefine ulaşılacağını işaret etmektedir.”

Nebati, içinde bulunduğumuz yılda Türkiye’nin kamu maliyesinde birçok ülkeden önemli ölçüde daha iyi performans sergilediğini de belirtti.

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