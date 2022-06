Pucca evli mi boşandığı eşi Serhat Osman Karagöz kimdir, ne zaman boşandılar?

Sosyal medya fenomeni ve yazar olan Pucca lakaplı Selen Pınar Işık'ın başını yine belaya girdi. 8 Haziran'da telefonu çalınan Pucca'ya 500 bin liralık şantaj yapıldı. Telefonu çalan hırsızlar Pucca'ya 500 bini vermezse çıplak fotoğraflarını yayacaklarını söyleyip tehdit ettiler. Peki kimdir Pucca, kaç yaşında, kiminle evliydi eşi kimdir?

Sosyal medyanın yakından tanıdığı kitapları ve filmleri ile sevilen Pucca lakaplı Selen Pınar Işık'ın başı yine dertte. Sık sık paylaşımları ile şikayet edilen 35 yaşındaki Selen Pınar Işık başına gelen hırsızlık olayını takipçilerine anlattı. 8 Haziran'da telefonu çalınan Pucca'ya çıplak fotoğrafları ile şantaj yapıldı. Hırsızlar Pucca'yı 500 lira vermezse uygunsuz fotoğraflarını yaymakla tehdit etti. Tehditlere göz yummayan Pucca genç kızları da susmayın diyerek akıl verdi.

PuCCa adıyla tanınan ünlü sosyal medya fenomeni ve yazar Selen Pınar Işık, sosyal medyadan başına gelen hırsızlık olayını anlattı. Yazar Pucca'nın "dışkı" paylaşımı mide bulandırdı! İddialar dehşete düşürdü

"8 Haziran gecesi telefonum çalındı arkadaşlar... Sonrasında bana, telefonumda çıplak fotolarımın bulunduğu, ortaya atmamaları karşılığında 500 bin TL istedikleri bir mail geldi.

G.tümün fotosu 500 binmiş...

G..ümün fotosu 500 binmiş diye düşünürken, çıplak foto biriktirmeyecek kadar internet kaşarı olduğum aklıma geldi. Yani aklı olan biri beni tehdit edecek olsa, 'Photoshopsuz fotoğraflarını koyarız' derdi.

O yüzden yalandan da olsa götümü beğenirseniz sevinirim.' paylaşımıyla hırsızlara papuç bırakmadı.

Pucca Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde rol alan Osman Karagöz ile 4 yıl evli kaldı. Batı adında bir oğlu oldu

Pucca evli mi: PuCCA olarak tanınan yazar Selen Pınar Işık. 2015 yıllında Osman Karagöz ile nikah masasına oturdu. İkilinin bu evlilikten bir erkek çocukları dünyaya geldi. Adı Batı. PuCCa ve Karagöz 2019 yılında boşandı.

Pucca kimdir: Asıl adı Selen Pınar Işık olan Pucca, 1987 İzmir Karşıya doğumludur. Karşıyaka kız lisesini bitirdikten sonra Ankara'da Radyo Televizyon Sinema, ardından ise Gazetecilik bölümünü bitirdi.

Anne ile babası küçük yaşta iken boşanan Pucca, 6-8 yaşlarına kadar annesi ile birlikte kaldı. Üvey baba tacizine maruz kalınca kız kardeşi ile birlikte babasının yanında kalmaya başladı.

Nasıl meşhur oldu: Pucca, bu olaylara nasıl girdiğini şöyle anlatıyor "Radyoda 'sesli günlük' tutuyordum. Başıma ne gelirse anlatıyordum, aldığım çizmeden, ev sahibimin zorbalıklarına, sevgilimden, ojelerime kadar. Sonra bir televizyon kanalına girdim, montaj falan derken her şeyin içinde buldum kendimi".

Twitter fenomeni Pucca, Eski sevgilisini rezil etmek için açtığı blogu ve Twitter hesabı ciddi bir takipçi sayısına ulaşıp olay olunca, kısa sürede 'Küçük Aptalın Büyük Dünyası' ve " Ve Geri Kalan Her Şey" kitaplarıyla da en çok satanlar listesine girdi.

Kitaplarında ve blogunda; eski sevgililerine, akrabalarına ve nefret ettiği kayınvalide adaylarına söylediği sözlerinden dolayı yüzünü her yerde Marilyn Monroe portreleriyle gizliyordu. Fakat kitabın imza gününnde Pucca, gerçek kimliğini açıkladı.

Pucca ne demek: Pucca aslında; Kör, sağır, küçük bir kız ve sevgilisinin peşinden sürekli onu öpmek için koşan, Koreli bir çizgi film kahramanı. Bir arkadaşı Pucca'nın oyuncağını hediye ediyor. Fakat esas kullanma sebebi ise Twitter'da asıl ismi Selen Pınar Işık'tan daha etkili ve akılda kalıcı olmasıdır. Ayrıca İngilizce karakter nedeniyle tercih etmiş.

2014 yılında Pucca'nın kitabından senaryolaştırılan "Hadi İnşallah" adlı sinema filminde Büşra Pekin, Murat Boz, Cezmi Baskın, Sinasi Yurtsever başrollerde oynadılar.

Pucca adıyla tanınan 35 yaşındaki yazar Selen Pınar Işık, 27 yaşındaki oyuncu Osman Karagöz ile 16 Eylül 2015 tarihinde evlendi. Pucca, Serhat Osman Karagöz ile bir süre evli kaldı, daha sonra boşandı. Bu evlilikten Batı adında bir çocukları olmuştur.

