Ekrem İmamoğlu İYİ Parti'ye mi geçiyor? Fatih Altaylı'dan olay iddia

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehir dışına çıkarken vekaleti CHP'ye değil de İYİ Parti'ye bırakınca ortalık karıştı. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Ekrem İmamoğlu İYİ Parti'ye geçer mi" diye sorup gördüklerini ve konuşulanları köşesine taşıdı...

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Cumhurbaşkanı adaylığının önüne sürekli Kemal Kılıçdaroğlu tarafından set konulmasına içerlediği bilinen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Meral Akşener'le daha yakın ilişkileri herkesin bildiği sır. İmamoğlu'nun son olarak şehir dışına çıkarken vekaleti CHP Grubu'na değil de İYİ Parti grubuna vermiş olması CHP ile arasını biraz daha açtı. Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugün köyesinden "İyi Parti'ye geçer mi!" diye sorup Ekrem İmamoğlu ile ilgili flaş iddiayı gündeme taşıdı. İşte Fatih Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü...

'Bu kadarı da fazla değil mi?' diyenler...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nun son kent dışı gezisinde görev vekaletini CHP’li bir Belediye Meclis üyesine değil de, İyi Partili bir Meclis üyesine bırakması mevzu oldu.

Teamüllere, alışkanlıklara aykırı bir durum oluşturdu.

İttifak, ortaklık, 6’lı masa falan tamam da bu kadarı biraz fazla olmadı mı diyenler oldu CHP içinden.

İmamoğlu'nu daha çok İYİ Partililerle görüyorum...

Ben ise açık söyleyeyim fazla şaşırmadım.

Son zamanlarda İmamoğlu ile nerede karşılaşsam çevresinde CHP’liden çok İyi Partilileri görüyordum.

Özellikle de İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile.

Gerçi Balıkçı Kahraman’da yemekte ya da sosyal bir ortamda değil, genelde ya bir toplantı ya da cenaze gibi ortamlarda gördüm ama yanında genelde İyi Parti İl Başkanı’nın olması dikkatimi çekti.

Acaba CHP Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermezse...

Hatta “Acaba CHP Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterme konusunda kararsız kalırsa en azından İyi Parti’den gelecek bir destek yolu açabilir” diye umduğunu zannettim.

Ancak İmamoğlu’nun vekaleti İyi Partili bir isme vermesi bana bir adım ötesini düşündürtüyor.

İYİ Parti az farkla CHP'yi geçince İmamoğlu...

Son zamanlarda bazı anketler ortaya atılmaya başlandı, biliyorsunuz.

İyi Parti’nin sıkı bir yükseliş içinde olduğunu ve hatta CHP’yi az farkla da olsa geçtiğini gösteren anketler.

Bu anketlere bakan İmamoğlu, “Masada güçlü olan taraf İyi Parti olacak. Meral Hanım’ın da Cumhurbaşkanı değil Başbakan adayı olduğunu biliyoruz. İyi Parti’ye bir Cumhurbaşkanı adayı lazım” diyerek İyi Parti’ye geçer mi acaba!

Aklından geçerse hiç şaşırmam...

Sonuçta doğma büyüme CHP’li olmadığını, siyasete ilk girdiği yıllarda kısa süren bir ANAP macerası olduğunu, babasının da Ülkücü kökenli bir ANAP sempatizanı olduğunu yani Merkez Sağ siyasete pek de uzak olmadığını kendi açıklamalarından biliyoruz.

Bu yüzden de İyi Parti’ye geçer mi geçmez mi bilmem.

Ama aklından geçerse hiç şaşırmam.