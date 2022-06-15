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Parti üyeliği düşürüldü! Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu için flaş sözler

Parti üyeliği düşürüldü! Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu için flaş sözler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun görevinin başında olduğunu söyledi. Yapılan uygulamanın adil bir uygulama olmadığını belirten Kılıçdaroğlu "Biz Canan Hanım'ı İstanbul İl Başkanı olarak yüreğimize yazmış vaziyetteyiz, kimse endişe etmesin. " dedi.

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Kılıçdaroğlu, Harikalar Diyarı Turkuaz Gösteri Salonu'nda kanaat önderleriyle bir araya geldiği programdan ayrılırken, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliğinin düşürülmesi hatırlatılarak yerine atama yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:

"Canan Kaftancıoğlu görevinin başındadır. İl Başkanı olarak görev yapıyor. Biz Canan Hanım'ı İstanbul İl Başkanı olarak yüreğimize yazmış vaziyetteyiz, kimse endişe etmesin. Yapılan uygulamanın da adil bir uygulama olmadığını biliyorum. Adaletsizliğe boyun eğmeyeceğiz. Bizim en temel özelliğimiz o. Adaletsizliklere boyun eğerseniz yeni adaletsizliklere kapı aralamış olursunuz.

Canan Hanım ne yaptı? Neden il başkanlığı düşürülüyor? Birilerinin talimatıyla, birilerinin isteği üzerine. Biz birilerinin talimatına 'evet' mi diyeceğiz? Birilerinin talebine 'evet' mi diyeceğiz? Hayır, demeyeceğiz.

Biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Bizim ruhumuzda, geleneklerimizde Kuvayımilliye var. Biz mücadele ediyoruz, mücadeleyi adalet için yapıyoruz, hak için, hukuk için yapıyoruz. Hukuka, adalete biz saygılıyız ama adalet, adalet olduğu sürece. Birilerinin beklediği tarzda bir kişiye haksızlık yapılacak, görevinden alınacak ve üyeliği düşürülecek, 'Siz de buna uyun' denilecek. Biz buna uymayız. Biz adaleti savunuyoruz."

"Asla doğru bulmayız"
Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in Kadıköy'deki izinsiz gösteride, görevli polise yumruklu saldırıda bulunmasıyla ilgili soru üzerine Kılıçdaroğlu, "Asla doğru bulmayız. Doğru değil. Güvenlik güçlerine yumruk atmak, saldırmak doğru değil. Hele hele bunu bir milletvekilinin yapması asla doğru değil. Kabul etmiyoruz." dedi.

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