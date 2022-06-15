YKS'ye girecekler aman dikkat! Bunları mutlaka yapın sınava 2 gün kala detayına bakın
YKS haftasındayız ve heyecan dorukta…18-19 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) baraj puanlarının kaldırılmasıyla 3 milyon 240'dan fazla başvuru yapıldı. Kendinizi bu süreci kontrol etmeye ve yönetmeye hazırlarsanız, bu durumu avantaja çevirebilirsiniz.
Sınava ramak kala adayların sınav öncesi ve sınav anında izleyebileceği yöntemler ile ilgili Doğru Cevap Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Mehmet Özağaçkaya çok önemli bilgiler paylaştı.
Sınav haftasında neler yapılmalı?
YKS’ ye doğru son günlerde yeni konulara bakmaktan ziyade genel tekrarlar ile zamanınızı değerlendiriniz. Unutulan konularla ilgili genel tekrarlar yapınız. Ancak bu süreci yorucu ve kaygıyı arttırıcı bir düzeye taşımadan dozunda bırakın.
Zihinsel ve bedensel anlamda dinlendirici etkinliklerle zamanı değerlendirin. Mümkünse dijital ortamdan sosyal medyadan uzak durun.
Sınava gireceğiniz salonu mutlaka önceden görmelisiniz. Sınav günü ulaşım anlamında kaygı yaşamadan salona ulaşmanız adına önemlidir.