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YKS'ye girecekler aman dikkat! Bunları mutlaka yapın sınava 2 gün kala detayına bakın

YKS'ye girecekler aman dikkat! Bunları mutlaka yapın sınava 2 gün kala detayına bakın

YKS haftasındayız ve heyecan dorukta…18-19 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) baraj puanlarının kaldırılmasıyla 3 milyon 240'dan fazla başvuru yapıldı. Kendinizi bu süreci kontrol etmeye ve yönetmeye hazırlarsanız, bu durumu avantaja çevirebilirsiniz.

YKS'ye girecekler aman dikkat! Bunları mutlaka yapın sınava 2 gün kala detayına bakın

Sınava ramak kala adayların sınav öncesi ve sınav anında izleyebileceği yöntemler ile ilgili Doğru Cevap Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Mehmet Özağaçkaya çok önemli bilgiler paylaştı.

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YKS'ye girecekler aman dikkat! Bunları mutlaka yapın sınava 2 gün kala detayına bakın

Sınav haftasında neler yapılmalı?

YKS’ ye doğru son günlerde yeni konulara bakmaktan ziyade genel tekrarlar ile zamanınızı değerlendiriniz. Unutulan konularla ilgili genel tekrarlar yapınız. Ancak bu süreci yorucu ve kaygıyı arttırıcı bir düzeye taşımadan dozunda bırakın.

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YKS'ye girecekler aman dikkat! Bunları mutlaka yapın sınava 2 gün kala detayına bakın

Zihinsel ve bedensel anlamda dinlendirici etkinliklerle zamanı değerlendirin. Mümkünse dijital ortamdan sosyal medyadan uzak durun.

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YKS'ye girecekler aman dikkat! Bunları mutlaka yapın sınava 2 gün kala detayına bakın

Sınava gireceğiniz salonu mutlaka önceden görmelisiniz. Sınav günü ulaşım anlamında kaygı yaşamadan salona ulaşmanız adına önemlidir.

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