YKS'ye girecekler aman dikkat! Bunları mutlaka yapın sınava 2 gün kala detayına bakın

Sınav haftasında neler yapılmalı?

YKS’ ye doğru son günlerde yeni konulara bakmaktan ziyade genel tekrarlar ile zamanınızı değerlendiriniz. Unutulan konularla ilgili genel tekrarlar yapınız. Ancak bu süreci yorucu ve kaygıyı arttırıcı bir düzeye taşımadan dozunda bırakın.

