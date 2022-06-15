Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çalışana ve emekliye 'Temmuz' müjdesi

AK Parti Grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca emekli ve çalışanın beklediği haberi verdi. Erdoğan Temmuz ayı ile yeni yılı işaret etti ve kapsamlı adımlar atılacağını bildirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Emekli ve çalışana Temmuz ayında enflasyon farkı verileceğini belirten Erdoğan yılbaşında da yeni adımlar atılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışanlar ve emekliler için Temmuz ayında enflasyon farkı verileceğini, yılbaşında da kapsamlı ve rahatlatıcı adımlar atılacağını bildirdi.