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KARADENİZBİRLİK'ten ay çiçeği üreticilerine fark ödemesi müjdesi! Ton başına verilecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
KARADENİZBİRLİK'ten ay çiçeği üreticilerine fark ödemesi müjdesi! Ton başına verilecek

 KARADENİZ Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK) Genel Müdürü Ünal Erarslan, 2021-2022 sezonunda aldıkları 28 bin ton yağlık ayçiçeği için üreticilere ton başına 400 lira fark ödemesi yapacaklarını bildirdi.

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Erarslan, yaptığı yazılı açıklamada, KARADENİZBİRLİK Yönetim Kurulunun geçen sezon ayçiçeği ürünü için üretici ortaklarına ton başına 400 lira fiyat farkı verilmesini kararlaştırdığını belirtti.

KARADENİZBİRLİK'in her zaman olduğu gibi bir kez daha üreticisinin yanında olduğuna işaret eden Erarslan, "Birliğimiz, üreticinin mağdur olmaması, yağlık ayçiçeği ürünü ekiminin teşviki ve desteklenmesi için elindeki tüm imkanları kullanarak 2021-2022 iş yılında almış olduğu 28 bin ton yağlık ayçiçeği ürünü için üreticilerine yaklaşık 11 milyon lira farkın dağıtımına başlayacaktır." ifadesini kullandı.

Erarslan, ayçiçeği üreticisinin güçlenmesi ve ürününden gelir elde etmesinin önem taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkemizde yarısı ithal yoluyla karşılanan ayçiçeği ihtiyacının bir an önce yerli kaynaklardan giderilmesi gerekmektedir. Ülke olarak halen en fazla dışarıya para harcadığımız tarım ürünlerinden birinin ayçiçeği olması üzüntü vericidir. Türkiye, başta ayçiçeği olmak üzere tüm yağlı tohum bitkilerinin yetiştirilebileceği uygun toprak yapısına ve uygun iklimine sahip bir ülkedir. Bu nedenle özellikle ayçiçeği potansiyelimizi en kısa sürede artıracak şekilde her türlü tedbir ve yatırım planı yapılarak hayata geçirilmelidir."

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