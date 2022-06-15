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Stoltenberg'ten açıklama: PKK terör örgütü olarak tanımlandı

Stoltenberg'ten açıklama: PKK terör örgütü olarak tanımlandı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "PKK NATO, Avrupa Birliği, Finlandiya ve İsveç tarafından terör örgütü olarak tanımlanmıştır" dedi.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesi konuştu.

Gündeminde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu vardı.Türkiye'nin, iki ülkenin terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destek sebebiyle üyeliklerine sıcak bakmamasına değindi.

"PKK terör örgütü olarak tanımlandı"

"PKK, NATO müttefikleri, Avrupa Birliği, aynı zamanda Finlandiya ve İsveç tarafından bir terör örgütü olarak tanımlanmıştır" vurgusu yaptı. "Oturup Türkiye'nin endişelerini ele almamız gerekir" dedi.

Bunların meşru endişeler olduğunun altını çizdi. "Türkiye'nin endişeleri konusunda yakın temas halindeyiz" ifadesini kullandı.

Dünyadaki tahıl krizi ve Ukrayna Rusya savaşı da Stoltenberg'in gündemindeydi.
NATO müttefiki Türkiye'nin tahıl krizinin çözümü için çaba gösterdiğine vurgu yaptı.
Stoltenberg, müttefiklerin Ukrayna'yı ağır silahlar ve uzun menzilli sistemlerle desteklemeye devam edeceğini de söyledi.

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