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Kocası eşini parçalara ayırıp gübre torbalarında tarlaya taşımış!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocası eşini parçalara ayırıp gübre torbalarında tarlaya taşımış!

Niğde’de, eşi tarafından öldürülüp 130 metre derinliğindeki su kuyusuna atılan ve o dönem 24 yaşında olan Serap Başer, ölümünden 16 yıl sonra cenaze namazı kılınarak toprağa verildi.

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Altunhisar ilçesi Ulukışla köyünde yaşayan 2 çocuk annesi Serap Başer'in ailesi, 30 Eylül 2006'da kayıp ihbarında bulundu. Bir süre çalışma yürüten jandarma ekipleri, Başer'den ize rastlayamadı.

Başer'in kaybolduğu tarihten 2 yıl sonra eşi Ali Başer de trafik kazasında yaşamını yitirdi. Kayıp dosyasını yeniden değerlendiren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüpheli bilgilere ulaşınca Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda soruşturmayı derinleştirdi.

Çiftin çevresindeki herkesi çapraz sorguya alan jandarma dedektifleri, olay günü Serap Başer'in tartıştığı eşi Ali Başer tarafından öldürüldüğünü, cesedin parçalara ayrılıp, gübre torbalarıyla Leşkırı mevkiindeki tarlasına taşındığını belirledi.

170 kemik parçası ve saç çıktı
Tarlada inceleme yapan ekipler, 130 metre derinliğinde su kuyusu olduğunu tespit etti. İl Özel İdaresi'nden temin edilen sondaj makineleriyle 20 günlük çalışmanın ardından kuyuda 170 kemik parçası ve saç bulundu. Kemikler, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu'nda kemiklerin Serap Başer'e ait olduğunun tespit edilmesinin ardından kadının naaşı ailesine teslim edildi.
Serap Beşer için Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi beldesinde cenaze namazı kılınarak, cenazesi belde mezarlığına defnedildi.

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