BIST 2.510
DOLAR 17,29
EURO 18,04
ALTIN 1.019,38
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray transferde harekete geçti milli futbolcu Kaan Ayhan planı

Galatasaray transferde harekete geçti milli futbolcu Kaan Ayhan planı

Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesinin ardından transfer çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılar, Sassuolo forması giyen milli futbolcu Kaan Ayhan için devreye girdiği ifade edildi.

Abone ol

Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek, seçimi kazandıktan hemen sonra vakit geçirmeden transfer çalışmalarına başladı. Futbol yapılanmasının başına Cenk Ergün'ü getiren Özbek yönetiminin transfer görüşmesi yaptığı ilk isim, Kaan Ayhan oldu.

İlk 11'de en az 3 yerli oynatma kuralının yanı sıra Kaan'ın defansın her bölgesinde ve ön liberoda görev yapabilen çok yönlü bir futbolcu olması bu tercihte önemli etken oldu.

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre Cenk Ergün, milli futbolcunun menajeri ve kulübü Sassuolo ile görüşerek transfer koşullarını öğrendi.

Galatasaray, İtalyan kulübü ile 30 Haziran 2024'e dek sözleşmesi bulunan Kaan'ı bonservisiyle satın almayı planlıyor.

Sarı kırmızılılar daha önce de talip oldukları 27 yaşındaki oyuncu için önümüzdeki günlerde Sassuolo ile pazarlık masasına oturacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocası eşini parçalara ayırıp gübre torbalarında tarlaya taşımış!
Kocası eşini parçalara ayırıp gübre torbalarında tarlaya taşımış!
Tanju Özcan'ın CHP'den ihraç edilmesinin gerçek nedeni! Hadi Özışık açıklıyor
Tanju Özcan'ın CHP'den ihraç edilmesinin gerçek nedeni! Hadi Özışık açıklıyor
İngiliz basını Boris Johnson için önemli bir darbe dedi
İngiliz basını Boris Johnson için önemli bir darbe dedi
Polise yumruk atan DBP'li vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi
Polise yumruk atan DBP'li vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere istenen ceza belli oldu
Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere istenen ceza belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çalışana ve emekliye 'Temmuz' müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çalışana ve emekliye 'Temmuz' müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Af' müjdesi! TÜSİAD Başkanı'na sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Af' müjdesi! TÜSİAD Başkanı'na sert tepki
Parti üyeliği düşürüldü! Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu için flaş sözler
Parti üyeliği düşürüldü! Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu için flaş sözler
İYİ Parti lideri Meral Akşener’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘adaylık’ yanıtı: Sen hiç merak etme!
İYİ Parti lideri Meral Akşener’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘adaylık’ yanıtı: Sen hiç merak etme!