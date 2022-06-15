İstanbul Rahmi Koç Müzesi nerede giriş ücreti kaç para 2022 Müze kart geçerli mi?

Yaz tatilinin başlaması ile çocukları ile birlikte İstanbul'u gezmek, tarihi yerleri görmek isteyen vatandaşlar Rahmi Koç Müzesi'ne nasıl gidilir, nerede ve 2022 giriş ücretleri kaç para araştırması yapıyor. Rahmi Koç Müzesi giriş ücreti 40 lira, öğrenciler için giriş ücreti 20 liradır.

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Rahmi Koç Müzesi nerede, nasıl gidilir ve Rahmi Koç Müzesi 2022 giriş ücreti kaç para araştırmaları yapılıyor. Haliç'te bulunan Rahmi Koç Müzesi'ne giriş ücreti tam 40 lira, öğrenci girişi ise 20 lira.

Rahmi Koç Müzesi, Haliç kıyısındaki 19. Yüzyıl‘a (Geç Osmanlı Dönemi) tarihlenen Tersane ve Lengerhane (Çapa Fabrikası) binalarının yeniden restore edilmesinden meydana geldi. Türkiye’nin ilk endüstri müzesi olarak kabul edilir.

Koç Müzesi’nde eski radyolar, tren modelleri, buharlı lokomotif, tünel vagonu, nostaljik tramvay, denizaltı ve nostaljik vapur gibi eserler bulunur. Ayrıca ünlü markaların tedavülden kalkmış araçları da “Otomobil Sergisi” bölümünde görülebilir.

İstanbul Rahmi Koç Müzesi Giriş Ücreti 2022

İstanbul Rahmi Koç Müzesi giriş ücreti yetişkinler için 40 Türk Lirası’dır. Öğrenciler için ise 20 TL tahsil edilir. Denizaltı Ziyareti ve Tekne Turları yetişkinler için 20 TL, öğrenciler için ise 15 TL‘dir.

İstanbul Rahmi Koç Müzesi Ziyaret Saatleri 2022

İstanbul Rahmi Koç Müzesi ziyaret saatleri sabah 10:00 ile akşam 17:30 saatleri arasındadır. Bu saatler Salı’dan Cuma’ya kadar olan günler için geçerlidir. Cumartesi ve Pazar günleri müze 19:00’a kadar açıktır.

İstanbul’daki müzelerin giriş saatlerinde etkinliklere ve tadilatlara bağlı olarak değişiklik olabilir. Müzeye gitmeden önce Rahmi Koç Müzesi’nin resmi internet sitesini ziyaret edip, son durumu gözden geçirmenizi öneririm.

Rahmi Koç Müzesi Hangi Gün Kapalı?

Rahmi Koç Müzesi Pazartesi günleri ziyarete kapalıdır. Haftanın geri kalan günleri ziyarete açıktır.

Rahmi Koç Müzesinde Müzekart Geçerli Mi?

Rahmi Koç Müzesi’nde müzekart geçerli değildir. Önceden müzekart sahiplerine %20 indirim uygulanıyordu ancak 2022 yılı için güncel bir açıklama yok.