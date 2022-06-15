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Tarihte bir ilk yaşanacak! NATO Zirvesi'nde Japonya sürprizi!

Tarihte bir ilk yaşanacak! NATO Zirvesi'nde Japonya sürprizi!

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ay sonunda İspanya'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını duyurdu.

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Başbakan Kişida, düzenlediği basın toplantısında, 26-28 Haziran'da Almanya'daki 48. G-7 Zirvesi ile 29-30 Haziran'da Madrid'de NATO Zirvesi'ne katılacağını duyurdu.

Japon Başbakan, NATO zirvesinde ülkesi adına "dünyanın herhangi bir yerinde statükoyu güç kullanarak değiştirmeyi hedefleyen teşebbüslerin kabul edilmeyeceğini vurgulayacağını" söyledi.

Tarihte bir ilk

Kişida'nın zirveye katılması halinde, bir Japon Başbakan ilk kez NATO Liderler Zirvesi'ne katılmış olacak.

Hint-Pasifik'te beklenmedik hadiselere karşı Batı ile iş birliğini artırmayı planlayan Japonya'nın zirvede, ABD ve Avrupa ülkeleriyle koordinasyonun güçlendirilmesi konusunu gündeme getirebileceği kaydedildi.

Asya-Pasifik bölgesinden "partner ülkeler" vasfıyla NATO Zirvesi'ne davet edilenler arasında Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore de yer alıyor.

Tokyo'da geçen hafta bir araya gelen NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Rob Bauer ile Japonya Genelkurmay Başkanı General Yamazaki Koji, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda anlaşmıştı.

Mutabakata varılmıştı

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarının Hint-Pasifik'e olası yansımaları konusunun ele alındığı görüşmede ikili, küresel güvenliğin desteklenmesi için karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesinde mutabakata varmıştı.

Bauer, Japonya'nın, 30 üyeli askeri ittifakın, "Avro-Atlantik bölgesi dışında en uzun süreli partneri" olduğuna dikkati çekerek, Tokyo hükümetinin ittifaka katkılarını "hayati" olarak nitelemişti.

Görüşmede "Avrupa ve Hint-Pasifik güvenliği ayrılmaz" diyen General Yamazaki de ülkesi ile NATO'nun "güçlendirilmiş iş birliğinin dünya barışı ve istikrarı için vazgeçilmez" olduğunu kaydetmişti.

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