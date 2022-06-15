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Yangını söndürdükten sonra gördüler! Üzüntüye boğan haber

Yangını söndürdükten sonra gördüler! Üzüntüye boğan haber

BALIKESİR'in Havran ilçesinde evde çıkan yangında lise öğrencisi yaşamını yitirdi. Yangının, eve enerji iletiminde kullanılan kablonun tutuşması nedeniyle meydana geldiği bildirildi.

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İlçeye bağlı kırsal Kobaklar Mahallesi'nde Tahir Çetinkoz'a ait iki katlı evde sabaha karşı yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, yangını söndürdükten sonra evi kontrol ettiklerinde, Çetinkoz'un 17 yaşındaki oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı.

Havran Muzaffer Leman Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Tayfun Çetinkoz'un cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Havran Kaymakamı Enver Özderin, Çetinkoz ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi. Özderin, "Ailemizin yaralarını sarmaya çalışacağız. Evladımızın mekanı cennet olsun. Rabbim dayanma gücü versin." ifadesini kullandı.

Kobaklar Mahallesi Muhtarı Şevket Çakır, yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre yangının, eve enerji iletiminde kullanılan kablonun tutuşmasıyla üst kattan başladığını söyledi.

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