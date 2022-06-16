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İYİ Parti açıkladı! Meral Akşener, Erdoğan'ın adaylığının önünü açmak için çalışacak

İYİ Parti açıkladı! Meral Akşener, Erdoğan'ın adaylığının önünü açmak için çalışacak

Son günlerde zamanında yapılacak bir seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olamayacağı iddiaları tekrar gündemde. İYİ Parti'den 6'lı Masa ortaklarını da şaşırtacak bir açıklama geldi. İYİ Parti Milletvekili ve Meral Akşener'in siyasi Başdanışmanı Aytun Çıray'dan bomba bir açıklama geldi: 'Meral Akşener, Erdoğan'ın adaylığının önünü açmak için çalışacak.'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aynı göreve üçüncü kez seçilip seçilemeyeceğine yönelik tartışmalar devam ederken İYİ Parti’den muhalefetin canını sıkacak bir açıklama geldi. İYİ Parti İzmir milletvekili ve Meral Akşener’in başdanışmanı Aytun Çıray, İyi Parti liderinin “akıllarda bir tereddüt kalmaması ve demokrat tavrı sebebiyle Erdoğan’ın adaylığının önünü açacağını” söyledi.

Uğur Dündar'a konuşan Aytun Çıray, Erdoğan’ın 3. defa aday olamayacağına yönelik tartışmalar konusunda Akşener’in ne düşündüğü sorusuna şu cevabı verdi:

O referandumu yapanlar şimdi 'mağdurum' mu diyecek
- Birincisi; 'Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir' maddesini referanduma Meral Hanım sunmadı. Tayyip Bey bu maddeyi istedi ve meydan meydan savundu. Şimdi mağdurum mu diyecek?

- Aman Tayyip Bey mağdur rolü oynamasın diye 'Anayasa'yı bir kez delmekten bir şey çıkmaz' mı diyelim? O zaman anayasal meşruiyeti savunma konusunda inandırıcılığımız ne olacak?

'Girebilseydim kazanırdım' demesin diye...
- Ancak kimse merak etmesin; Sayın Meral Akşener akıllarda bir tereddüt kalmaması ve seçime girebilseydim kazanırdım diyememesi, daha da önemlisi demokrat tavrı nedeniyle Sayın Erdoğan'ın adaylığının önünü açmak için çalışacaktır.

- Ben 'altılı masa'daki -Sayın Kılıçdaroğlu'nun deyimi ile- dostlarımızın da bundan farklı düşüneceklerini sanmıyorum.

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