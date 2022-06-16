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Hollandalı santrafor Weghorst Beşiktaş'tan 2 gün süre istedi

Hollandalı santrafor Weghorst Beşiktaş'tan 2 gün süre istedi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, İngiltere temsilcisi Burnley'in Hollandalı santraforu Wout Weghorst'u transfer etmek istediklerini ancak oyuncunun kendilerinden iki gün süre talep ettiğini söyledi.

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Ankara'daki JW Marriott Oteli'nde düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu ve Olağan Mali Genel Kurulu'na katılan Ahmet Nur Çebi, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Transfer sorularını yanıtlayan Çebi, Faslı stoper Romain Saiss'in İstanbul'a geldiğini hatırlatarak, "Çok kaliteli bir oyuncu. Takım kaptanlığı kişiliği var, aile babası kişiliği var. Hepsinin bir arada bulunduğu bir kişi transfer etmekten çok mutluyum. Doğru bir iş yaptık. Beşiktaş taraftarının da kendisini çok seveceğini biliyorum. Onun dışında bir forvet beklentimiz var. Hollanda Milli Takımı'nda oynayan Weghorst'a ilgimiz var. Kendisiyle dün yaptığımız görüşmede, iki gün daha bizden müsaade istedi. Tahmin ediyorum ki onun da talipleri çok fazla. Şartlara bakıyor." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlıların Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza'nın Türk vatandaşı olmak istemesini de değerlendiren Çebi, "Sabah gazetede okudum. Sabah, sabah gördüğüm en keyifli haberdi. İyi ve çok vicdanlı bir insan. Bir Türkiye vatandaşı da o olsun." dedi.

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