PayFix mobil pos nedir? Ne işe yarar komisyon oranları ne kadar? Mobil pos cihazı en iyi özellikleri ve fiyatları sizlerle.

Türkiye’nin en çok kullanılan sanal cüzdan sistemlerinden birisi olan Payfix ile işlemler yapmak oldukça hızlı, güvenilir ve kolaydır. Şimdilerde geliştirilen uygulaması ile de kullanıcılarına çok daha iyi hizmet vermektedir. Uygulama tıpkı bir mobil pos görevi görüyor ve telefondan bütün işlemler yapılabiliyor. Bu uygulamanın yenilikleri her geçen gün artarken hesap kullanıcıları birkaç dakikada bütün ödemelerini ve diğer işlemlerini yapabiliyor.

Geliştirilen uygulama sayesinde gidilen her yerde ve her alanda sadece internete bağlanarak ve uygulamaya girerek tüm işlemler yapılabiliyor. Cüzdanı mobil pos cihazı olarak kullanmak isteyenler için çeşitli imkanlar bulunuyor. Ödemeler, para gönderimleri ve yatırma işlemleri bu uygulamayla yapılabiliyor. Üstelik uygulama, her türlü akıllı telefon ile uyumlu bir sisteme sahip ve bu sayede her akıllı telefon kullanıcısı indirme işlemini kolaylıkla yapabiliyor.

PayFix Mobil Uygulaması

Payfix ile yapılacak olan işlemlerin tek bir uygulama altında toplanması her kullanıcıyı memnun ediyor. Son dönemlerde oldukça sık kullanılmaya başlayan mobil uygulamalar, bankacılık işlemleriyle de uyumlu olarak hizmet veriyor. İşte bu noktada devreye giren bu sanal cüzdan uygulaması da hesap sahipleri için bir pos olarak kullanılabiliyor. Uygulamadan yapılabilecek işlemler arasında şunlar bulunuyor;

Ödemeler

Transfer İşlemleri

Alışveriş İşlemleri

İptal ve İade İşlemleri

Tüm bunların yanında daha birçok fırsat mobil uygulamada yer alıyor. Uygulamayı indirmek ve kullanmak ise oldukça basit. Telefon sahipleri telefonlarına, tablet kullanıcıları ise tabletlerine rahatlıkla indirme işlemi yapabiliyor. Böylelikle de sadece internete bağlanılarak bütün işlemler yapılabiliyor. İnternetin olduğu her yerde ve her alanda uygulamaya girmek mümkün oluyor. Online işlemlerin tamamı için hizmet veren bu sanal cüzdanda her şey oldukça güvenli. Yapılan işlemlerin her birinin faturası ve işlem dekontu görülebilir ve kontroller istendiği zaman yapılabilir. Kontroller de yine mobil uygulamadan rahatlıkla yapılabiliyor.

PayFix Mobil Pos nasıl indirilir?

Payfix kullanıcıların aynı bir mobil pos olarak kullanabileceği uygulamayı indirmek birkaç dakika sürecektir. Öncelikle bu uygulama için bir internet bağlantısı ve akıllı telefon yahut tablet gerekmektedir. Bu unsurlara sahip kişiler, diledikleri gibi uygulamayı indirerek hayatlarının birçok alanında kullanabilirler. Uygulamayı indirmek için açılan internetten sonra, telefonlarda yer alan Play Store ya da App Store sistemlerine giriş yapılır. Buradan arama yerine girilir ve uygulama adını aratarak örnek:”payfix” sonrası sadece ‘’indir’’ tuşuna basarak indirmeyi başlatmaktır.

Google play store üzerindede yine aynı şekilde “payfix” araması yaparak uygulamayı indirip kullanmaya hemen başlayın.

Aynı zamanda tabletler için de aynı işlem gerekir. Tabletlerine mobil uygulama indirecek kişiler cihazlarının modeline göre bu işlemi yapabilir. İnternet olmadan indirmek mümkün olmadığı için tabletlerin de internete bağlanması gerekmektedir. Sonraki işlemler ise tıpkı telefonlarda olduğu gibi ilerlemektedir. Biten işlem sonucuna tablete uygulama indirilir ve sonrasında uygulama mobil pos olarak kullanılmaya başlanabilir. Her şey tek bir tuşla ve uygulamayla kolaylıkla halledilmektedir.

