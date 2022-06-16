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ABD bebeklere koronavirüs aşısı yapılmasını tavsiye etti

ABD bebeklere koronavirüs aşısı yapılmasını tavsiye etti

ABD Gıda ve İlaç Kurumu (FDA) danışma kurulu 6 aylık çocuklara koronavirüs aşısı uygulanmasına izin verilmesi tavsiyesinde bulundu.

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ABD Gıda ve İlaç Kurumu'nun (FDA) danışma kurulu, dün oy birliğiyle kurumun Moderna ve Pfizer Biontech'in koronavirüs aşılarının 6 aylık ile 5 yaş arasındaki çocuklara uygulanmasına izin verilmesi tavsiyesinde bulundu.

Danışman kurulunun tavsiye kararı, 5 yaşın altında ve en az 6 aylık çocukların bağışıklığını güçlendirmek için önemli bir adım olarak görülüyor.

FDA tarafından kısa süre içinde aşının küçük çocuklara aşı izni verilmesi beklenirken ABD hükümeti de bu yaş grubu için aşı kampanyasını 21 Haziran'da başlatmayı planlıyor.

Koronavirüs, yetişkinlere kıyasla çocuklarda daha nadir görülse de FDA yetkilileri, ABD'de koronavirüs nedeniyle küçük çocuk ölümlerinin sayısının domuz gribinin görüldüğü 2009-2010 dönemine kıyasla oldukça fazla olduğunu belirtmişti.

Domuz gribi döneminde ABD'de 78 çocuk hayatını kaybederken, koronavirüs salgın hastalığı döneminde beş yaş altında 442 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

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