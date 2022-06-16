Bülent Arınç ortalığı karıştırdı! Majestelerinin gazetecileri AK Parti'yi daha aşağı çekiyor! Kral çıplak

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Türk Demokrasi Vakfı'nın düzenlediği toplantıya, AK Parti'li yetkililerin ve hükümete yakın gazetecilerin katılmamasına tepki gösterdi. "Majestelerinin gazetecileri var. Havanın suyun berraklığından bahsederler" diyen Arınç, "Televizyon programlarında onların adına konuştuklarını zannettiğimiz insanlar AK Parti'ye yarayışlı işler yapmıyorlar. AK Parti'yi daha aşağı çekiyorlar" dedi.

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TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, 'Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden' başlıklı toplantıya katıldı. Arınç konuşmasında AK Partilileri ve AK Parti'ye yakın gazetecileri eleştirdi. Arınç "Tatlı su balığı siyasetçileri var, suya sabuna dokunmadan. Majestelerinin gazetecileri var. Havanın suyun berraklığından bahsederler. Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin vaktidir. Allah cesur olana izzet verir" ifadelerini kullandı.

Televizyonda AK Parti adına konuşanlar...

Bülent Arınç, televizyon programlarında AK Parti isimlerin çıkmamasına yönelik olarak, "Televizyon programlarında onların adına konuştuklarını zannettiğimiz insanlar AK Parti'ye yarayışlı işler yapmıyorlar. Her konuşmalarıyla AK Parti'yi daha da aşağı çekiyorlar. Onlar temsil etmesin partimizi, siz temsil edin. Ey genel başkan yardımcıları ey bir başkası 'Partimizin düşüncesi budur diye neden çıkmıyor, konuşmuyorsunuz?" Her şeyi çok bildiğini zanneden bu laf ebesi adamlardan ne zaman kurtulacaksınız?" ifadelerini kullandı.

"AK Partililer bu tür toplantılara mutlaka katılmak zorundalar"

Bülent Arınç'ın açıklamaları şu şekilde: "1995'te parlamentoya girdim. 5 dönem aralıksız parlamentoda kaldım. Siyasi hayatım çok eskiden başladı. Siyasi hayatında 4 partisi kapatılmış bir kişi konuşuyor. Birebir siyaset ve propaganda yapmayı tercih ettik. Herkese fikrimizi anlatmalıydık, herkesi dinlemeliydik. Hiçbir paneli kaçırmadık. Hiçbir açık oturuma gitmemezlik etmedik. Hiçbir şekilde, hiçbir toplantıda fikrimizi açıklamaktan geri kalmadık. Her yerde var olmak bizi görünür, fikirlerimizi bilinir kıldı."

"Ben böyle bir fotoğrafı nasıl izah ederim" diyorlar. Korkuyorlar...

AK Partililer bu tür toplantılara mutlaka katılmak zorundalar. Katılmazlarsa eksik kalırlar. Bu toplantıya AK Partili sıfatıyla gelmedim. Meclis Başkanı sıfatıyla davet edildim. Bu toplantıda keşke AK Partililer de olsaydı. Devir çok değişti. Şimdi oraya gidersek bir tarafta Kılıçdaroğlu olacak, bir tarafta diğerleri... "Ben böyle bir fotoğrafı nasıl izah ederim" diyorlar. Korkuyorlar... Fikirlerine güvenen insanlar hiçbir şeyden korkmaz.

Arabasının plakası FG olduğu için uyarılan insanlar var

Sütten çıkmış ak kaşık da değiliz. Niye buraya gelemesin bazı insanlar? Paranoya var: "Orada olursam mahvoldum, bittim."

Arabasının plakası FG olduğu için "Sen bu aracının plakasını değiştir. Başına çok iş gelir" denilen bir Türkiye'deyiz.

"Majestelerinin gazetecileri var, kral çıplak demenin vaktidir"

Tatlı su balığı siyasetçileri var, suya sabuna dokunmadan. Majestelerinin gazetecileri var. Havanın suyun berraklığından bahsederler. Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin vaktidir. Allah cesur olana izzet verir.

Altılı masa ve temsil ettikleri ittifak her biri benim katımda saygındır

- Ben burada bulunmam Türk Demokrasi Vakfı'nın kuruluş yıl dönümü kutlamaya iştiraktır. Altılı masa ve onların temsil ettikleri ittifak her biri benim katımda saygındır. Düşüncelerine saygılıyım. Onlar gibi düşünmüyorum ama bu fikirlerimi ayrıca bir masada konuşma imkanımız olur. Burada onların hazır bulunması bir mazhariyettir. Hazır bulunmayanlar açısından da sadece üzülüyorum. Gittikleri yolun yol olmadığını söylüyorum.

Bu laf ebesi adamlardan ne zaman kurtulacaksınız?

- Televizyon programlarında onların adına konuştuklarını zannettiğimiz insanlar AK Parti'ye yarayışlı işler yapmıyorlar. Her konuşmalarıyla AK Parti'yi daha da aşağı çekiyorlar. Onlar temsil etmesin partimizi, siz temsil edin. Ey genel başkan yardımcıları ey bir başkası "Partimizin düşüncesi budur" diye neden çıkmıyor, konuşmuyorsunuz? Her şeyi çok bildiğini zanneden bu laf ebesi adamlardan ne zaman kurtulacaksınız?