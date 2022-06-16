Türkiye Diyanet Vakfı 2022 kurbanlık bağış nasıl yapılır hesap numaraları

Dini bayramlar biri olan Kurban bayramı için geri sayım başladı. Bu sene kurban bayramı 9 Temmuz cumartesi günü başlayacak. Kurban kesme ibadetini yerine getirmek isteyenler kurbanlık çadırlarını yavaş yavaş doldurmaya başladı. Peki 2022 yılında Diyanet vekaleten kurbanlık bedeli kaç para oldu, nasıl yapılır?

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Kurban bayramı için geri sayım başladı, bu sene dini bayramlardan biri olan Kurban bayramı 9 Temmuz cumartesi gününe denk geliyor. Kurban ibadetini hakkıyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar yavaş yavaş kurban çadırlarını doldurmaya başladı. Peki 2022 yılında Diyanet vekaleten kurbanlık bedeli kaç para oldu, nasıl yapılır?

Diyanet vekaletle kurban bedeli kaç lira oldu?

Dİiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 yılı vekâlet yoluyla kurban kesim bedelinin yurtiçi için 2 bin 250 lira, yurtdışı için de bin 800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

‘Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş’ temasıyla düzenlenen ‘2022 Yılı Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu’nun tanıtım toplantısına katılan Erbaş, burada yaptığı konuşmada, “Amacımız, kurbanlarını vekâlet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak, kurban ibadetinin dini esaslara göre eda edilmesini ve sosyal boyutunun en güzel şekilde yerine getirilmesini sağlamaktır” dedi.

Erbaş, bu yıl vekâlet yoluyla kesilecek kurban fiyatları konusunda şunları söyledi: “Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş temasıyla başlattığımız organizasyon ile bu yıl 25 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye’de 81 il 922 ilçede, yurt dışında ise Afrika’dan Orta Asya’ya, Balkanlar’dan Kafkasya’ya, Uzak Doğu’dan Latin Amerika’ya kadar uzanan tüm gönül coğrafyamızdaki 80 ülke ve 345 bölgede mazlum ve muhtaç kardeşlerimize milletimizin yardım elini ulaştırmayı planlıyoruz. Milletimizin destek ve teveccühüyle daha çok mazlum ve muhtaç kardeşimizin yüzünü güldürmek istiyoruz. Bu yıl vekâlet yoluyla kurban kesim bedellerini yurtiçinde kestirmek isteyenler için 2 bin 250 lira, yurtdışında kestirmek isteyenler için ise bin 800 lira olarak belirledik.”

Borcu olanlar kurban kesebilir mi: Kurban, zorunlu ihtiyaçları ve borçları dışında belirli miktarda mala sahip olan kişiye vaciptir. Hz. Peygamber (s.a.s.) imkan bulduğu halde kurban kesmeyenlerle ilgili ağır ifadeler taşıyan hadisiyle (İbn Mâce, Edâhî, 2), bir taraftan kurban ibadetinin imkan bulmaya, güç yetirmeye bağlı olduğunu ifade ederken, bir yandan da güç yetirenin kurban kesmesinin gerektiğine işaret etmektedir. Buna göre kurban ibadetiyle yükümlü olabilmek için belli bir malî imkâna sahip olmak gerekir.

Kişinin malı olmakla birlikte borçlu da olsa ve borcu ile asli ihtiyaçları çıktıktan sonra nisap miktarı malı kalsa o kişi kurban keser. Fakat temel ihtiyaçları ve borçları için ayıracağı para haricinde bu kadar bir mala sahip olmayan kişinin kurban kesmesi gerekmez.