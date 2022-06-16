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Belçika'da maymun çiçeği paniği vaka sayısı açıklandı

Belçika'da maymun çiçeği paniği vaka sayısı açıklandı

Belçika'da 52 maymun çiçeği vakası tespit edildiği, hastaların yaşlarının 20-57 arasında olduğu duyuruldu.

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Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü Sciensano, ülkede 52 maymun çiçeği vakası tespit ettiklerini, bunların 24'ünün başkent Brüksel, 24'ünün Flamanca ve 4'ünün de Fransızca konuşulan bölgede olduğunu bildirdi.

İlk vaka 20 Mayıs'ta duyurulmuş, virüsün ülkede Antwerp kentinde düzenlenen Darklands isimli "fetiş festivalinden" yayıldığı belirlenmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge dünkü açıklamasında, Avrupa'nın, geçen aydan bu yana dünyada yayılan maymun çiçeği virüsünün merkez üssü olmayı sürdürdüğünü aktarmış, 1600'den fazla vakadan yüzde 85'inin Avrupa'da bulunduğunu kaydetmişti.

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