İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ duyurmuştu... İşte cevabı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirmişti. Peki 16 Haziran Perşembe sular ne zaman gelecek? İşte cevabı...

Abone ol

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte cevabı...

İşte 16 Haziran Perşembe 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...