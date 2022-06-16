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ABD'den flaş F-35 açıklaması: Türkiye programa geri alınmayacak

ABD'den flaş F-35 açıklaması: Türkiye programa geri alınmayacak

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Adam Smith, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verse bile; F-35 programına dönmesinin mümkün olmadığını söyledi.

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Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini aldığı gerekçesiyle; ortağı olduğu F-35 programından tek taraflı olarak çıkartılmıştı.

Türkiye resmi olarak açıklamasa da Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesi karşılığında, Ankara'nın F-35 programına yeniden dönmeyi pazarlık unsuru olarak kullandığı öne sürülmüştü.

"Türkiye programa geri dönmeyecek"

Savunma sanayii yazarlarıyla bir araya geldiği etkinlikte konuşan ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Adam Smith'e, bu konu soruldu.

Smith gazetecilere verdiği demeçte, "Türkiye F-35 programına geri dönmeyecek" dedi:

"Kritik bilgiler Rusların eline geçebilir"

"Mesele, Rus silah sistemlerini satın aldığı için Türkiye'yi cezalandırmak değil. Mesele; S-400 ile F-35'in aynı yerde olmasıyla ve kritik bilgilerin Rusların eline geçme ihtimaliyle alakalı."

Joe Biden hükümetinin görüşü de bu mu?

Adam Smith, Türkiye'ye silah ihracatına izin verilmesine ilişkin nihai karar üzerinde doğrudan etkiye sahip değil. Zira ABD'nin silah ihracatıyla alakalı konular; Dış İlişkiler Komitesi'nin alanına giriyor. Ancak Smith'in sözleri, Joe Biden yönetiminin görüşünü yansıtma ihtimali bakımından önemli.

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