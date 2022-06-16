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Rus ordusu Çernihiv'de resmen kıyım yaptı: 478 sivil öldürüldü

Rus ordusu Çernihiv'de resmen kıyım yaptı: 478 sivil öldürüldü

Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana Ukrayna’nın Çernihiv bölgesinde 478 sivilin Rus ordusu tarafından öldürüldüğü açıklandı.

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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna’daki Çernihiv Bölge Savcılığı, hayatını kaybeden siviller hakkında açıklamada bulundu.

478 sivil öldürüldü

Çernihiv Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana Rus ordusunun Çernihiv bölgesinde 478 sivili öldürdüğünü, 692 kişiyi ise yaraladığını belirtti.

Açıklamada, hayatını kaybeden sivillerin 334’ünün erkek, 122’sinin kadın, 22’sinin ise çocuk olduğu ifade edildi. Savcılık sivillerin çoğunluğunun, Rus ordusunun düzenlediği topçu atışları ve hava saldırıları sonucu hayatını kaybettiklerini belirtti.

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