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Türkiye'de bir ilk! Satışı yasaklanan altınlar makasla kesilecek

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Türkiye'de bir ilk! Satışı yasaklanan altınlar makasla kesilecek

DİYARBAKIR Sarraflar ve Kuyumcular Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel, Türkiye'de bir ilke imza attı. Piyasadaki düşük ayarlı altınların önüne geçmek için Darphane Genel Müdürlüğünün bastığı altınları piyasa sürdü, ayarı düşük olanları makasla doğradı.

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DİYARBAKIR Sarraflar ve Kuyumcular Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel ve yönetimi Türkiye'de bir ilke imza attı. Yüksel, piyasada olan düşük ayarlı, merdiven altı üretim diye tabir edilen altınların piyasadan temizlenmesi için 3 aylık bir proje çalışması başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü, belediye ve birçok kurumla çalışmayı yürüten Yüksel, pürüzleri giderdikten sonra Darphane Genel Müdürlüğü tarafından basılan altınları günlük 70 kilo olmak üzere odada ambalajladıktan sonra kentteki esnafa dağıttı. Başkan Yüksel, piyasanın temizlenmesi adına zararları olsa bile sancılı süreci hep birlikte atlatmaya kararlı olduklarının mesajını verdi.

"Bu işten yöneticiler olarak sorumluyuz"
Başkan Yüksel, kentte düşük ayarlı ürünlerin alım satımının yapıldığını ve bunun nereden geldiğini, nasıl olduğunu hiç kimsenin tespit edemediğini söyledi. Yüksel, "Bizler proje yaptık ve projenin zeminini oluşturduk. Üç aylık bir çalışma sonucu uyguladık. Güzel bir şekilde de yürürlüğe girdi. Bütün esnafımızla aklıselim davranarak faaliyete girdi. Düşük ayarlı ürünlerin önüne geçmek için bir araya geldik. Diyarbakır'ın imajını bozmaya kimsenin hakkı yok. Yöneticiler olarak sorumluyuz bu işten. Maddi ve manevi olarak bunun hesabını vereceğiz ileride. Bu sadece Diyarbakır'ın sorunu değil, Türkiye'nin de sorunudur. Devlet olarak burada zarar ediyoruz. Merdiven altı, devletin kontrolünde olmayan baskılar var. Bu aynı zamanda ayar, milim kaçırılıyor" dedi.

"Şu an yaptığımız Türkiye'de bir ilk"
Şimdiye kadar kimsenin çözüm bulamadığını ileri süren Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah biz bunu başaracağız. Kapalıçarşı esnafımızı ziyaret edeceğiz. Artık herkese bir makas vereceğiz ve şu an dönen malları alacaklar. Satışını oda olarak kesinlikle yasakladık. Bunu alıp kesecekler hurdaya. Aynı zamanda bu darphane ürünleri barkod olarak jelatin sistemine geçirdik. Oda, burada darphane ve toptancılar arasında köprü oldu. Darphane Genel Müdürlüğü bu malı bize gönderiyor. Bizler de toptancılarımıza veriyoruz. Oda olarak bu düşük ayarları ürünlerin satışının denetimini yapacağız. Şu an yaptığımız Türkiye'de bir ilk. Günlük 60-70 kilo altın geliyor Diyarbakır'a ve çevre illere de artık el atacağız."

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