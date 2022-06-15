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Kiralık bebek oyunu! Düzce'de dilencilik için yaptıkları şoke etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kiralık bebek oyunu! Düzce'de dilencilik için yaptıkları şoke etti

DÜZCE'de 1,5 yaşındaki bebeğin bazı günler annesinin, bazı günler de halasının kucağında dilencilik için sokak sokak gezdirildiği ortaya çıktı. Anne, çocuğunu bez ve mama karşılığında halasına kiraladığını itiraf ederken dilencilerin hayrete düşüren bu yöntemini zabıtanın dikkati bozdu.

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DÜZCE'de zabıta ekipleri 2'si çocuk olmak üzere 3 kişinin dilencilik yaptığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler dilenenleri suçüstü yakaladı. Dilenen kadının kucağındaki 1,5 yaşındaki çocuk, zabıta ekiplerinin dikkatini çekti.

Kadının kucağındaki bebeğin geçtiğimiz cuma günü yakalanan 14 yaşındaki bir başka dilenci çocuğun kucağında olduğu belirlendi. Dilenen kişiler zabıta karakoluna götürüldü. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından ifadeleri alındı.

"Görümcem dilenmek için benim çocuğum ile dışarıya çıkıyor"
İfadesinde 1,5 yaşındaki çocuğunu kayınvalidesinin ve kayınpederinin baskısıyla görümcesine verdiğini söyleyen Ö.K., "Görümcem dilenmek için sürekli dışarıya çıkıyor. Bazen tek başına, bazen de benim çocuğum ile çıkıyor. Çocuğumun masraflarını karşılıyor. Çocuğumu ona verdiğimde mamasını, bezini alıyor. Bana para vermiyor ama çocuğumun masraflarını karşılıyor. Çocuğumu verirken korkuyorum ama vermediğim zaman da kayınvalidem ile kayınpederim laf yapıyor. 'Çocuğu bizden kıskanıyorsun' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Çocuğunu dilendirmek için görümcesine vermek istemediğini ifade eden Ö.K., "Bana kalsa ben çocuğu vermek istemiyorum. Kayınvalidem ve kayınpederim iyi insanlar değiller" dedi.

"Çocuğu sevmek için aldık"
Dilenirken yakalanan 10 yaşındaki çocuğun ifadesi de adeta akıllara durgunluk verdi. Amcasının çocuğunu evlatlık aldıklarını söyleyen S.K., "10 yaşındayım, birkaç yıldır dileniyorum. Beni en son yakaladığınızdan beri dilenmiyordum. Amcamdan evlatlık çocuk aldık. Ben çocuk için ağladım, çok tatlıydı. Çocuğu dilendirmek için değil, sevmek için aldık. Çocuğun karnını doyurmak için döner alacaktım, onun için dileniyordum" şeklinde konuştu.

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