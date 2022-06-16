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Bitcoin için bomba çıkış: 'Bazı parçalar patladı 10 bin dolara düşebilir'

Bitcoin için bomba çıkış: 'Bazı parçalar patladı 10 bin dolara düşebilir'

Fed'in faiz kararı öncesinde 21.000 doların hemen üzerinde seyreden Bitcoin kararın ardından kısa sürede önce 20.400 doların altına geriledi. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası ise borsalara paralel bir şekilde yükselişe geçti. Piyasalar bu kadar sert bir dalgalanma yaşarken Bitcoin fiyatı için bomba bir tahmin geldi.

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Riskli varlıklarda sıkılaşma ve resesyon endişeleri ile yaşanan satış dalgası kripto varlık piyasasında da etkisini fazlasıyla hissettiriyor.

Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti.

Bitcoin Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası yükselişe geçerek 22.000 doların üzerini gördü. Doubleline Capital CEO'su Jeffrey Gundlach'tan Bitcoin için bomba bir tahmin yapıldı.

"Kripto dünyasının bazı parçaları patladı"

Doubleline Capital CEO'su Jeffrey Gundlach, Bitcoin fiyatının 10 bin dolara düşmesinin kendisinin şaşırtmayacağını söyledi.

"Bitcoin 10 bin dolara düşebilir"

CNBC'ye konuşan Gundlach, "Kripto dünyasının bazı parçaları patladı ve Bitcoin 10 bin dolara düşebilir. Bitcoin fiyatı 30 bin doları aşağı kırdığında grafiklere baktım ve 20 bin dolara çok çabuk gelinebileceğini gördüm ve bunu yaptı" dedi.

Konuşmasında Fed'in aldığı kararları da değerlendiren Gundlach, Fed'in çok kısa vadeli hareket eder hale geldiğini savundu.

Bu yılın sonunda enflasyonun yüzde 7'ye yaklaşmasını beklediğini ifade eden Gundlach, yaz aylarında Fed'in faiz artırımlarına devam etmesini beklediğini de vurguladı.

Gundlach ayrıca, ABD ekonomisinin pek çok kişinin ifade ettiğinden daha zayıf göründüğünü de öne sürdü.

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