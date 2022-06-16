Maymun çiçeği virüsü kapıya dayandı! Komşuda ilk vaka tespit edildi

TÜRKİYE'nin sınır komşusu Gürcistan'da ilk maymun çiçeği vakasının görüldüğü bildirildi.

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Gürcistan Hastalık Kontrol ve Halk Sağlığı Milli Merkezince yapılan yazılı açıklamada, ülkede ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiği belirtildi.

Avrupa bölgesinde seyahat eden bir kişide virüsün görüldüğü kaydedilen açıklamada, "Hasta hafif bir viral enfeksiyona sahipti ve uygun tedaviden kısa süre sonra sağlık merkezinden taburcu edildi." ifadesi kullanıldı.