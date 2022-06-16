Almanya, Fransa ve İtalya liderleri trenle Ukrayna'ya gidiyor! Kiev'e doğru yola çıktılar işte o anlar
ALMANYA Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakan Mario Draghi, Rusya’nın başlattığı işgalden bu yana ilk kez Ukrayna’ya gitmek için yola çıktı.Abone ol
Avrupalı liderler, Rusya'nın başlattığı savaş karşısında destek için Ukrayna'ya gidiyor. Gazeteci Michael A. Horowitz, Twitter hesabından Avrupalı liderlerin trendeki fotoğrafını paylaştı. Üç liderin gece treniyle yola çıktığı öğrenildi.
Avrupa Birliği’nin en büyük üç ülkesinin liderleri, Rusya’nın başlattığı savaşta desteklerinin boyutuyla ilgili Ukrayna’dan eleştiri almıştı.
Romanya’da konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne üyelik başvurusuyla ilgili “Açık siyasi sinyaller göndermemiz gerek noktadayız” demişti.