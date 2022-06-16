ABD, Türkiye'nin kontrolündeki bölgeye şafak baskını yaptı! IŞİD lideri yakalandı

TÜRKİYE, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör varlıklarına yönelik operasyona hazırlanırken, Suriye'de Türkiye'nin kontrolündeki bölgede sabaha karşı dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD, helikopterle kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Üstelik operasyonda bir ilk de yaşandı.

Abone ol

İngiliz haber ajansı Reuters’ın “son dakika” ibaresiyle aktardığı haberde ABD önderliğindeki ve omurgasını terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin oluşturduğu koalisyon sabaha karşı bir askeri operasyon gerçekleştirdi.

Türkiye’nin desteklediği Suriye Milli Ordusu’ndan Yusuf Hamid, Reuters haber ajansına konuştu. Türkiye’nin desteklediği güçlerin kontrolüne düzenlenen askeri operasyonun “ABD’nin bu bölgeye yaptığı ilk operasyon” yorumu yapıldı.

Operasyon yapılan yer Türkiye sınırına çok yakın!

Hamid, “Şu an durum çok belirsiz. Tamamlanan operasyon Al-Humaira bölgesine yani Türkiye sınırına çok yakın. ABD yapımı Chinook ve Black Hawk (Kara Şahin) helikopterleri yer aldı. Bu Suriye Milli Güçleri’nin alanlarına yapılan ABD’nin ilk askeri helikopterli operasyonu” dedi.

Chinook tipi helikopterle ABD askerleri operasyon düzenledi.



Geçmişte bölgeye hiç helikopterli operasyon olmadı

Reuters’a konuşan kaynaklar operasyon sırasında çatışmaların yaşandığına da dikkat çekti. Öte yandan haberde ABD destekli güçlerin helikopterle indirme yapmadığını ve geçmişte bölgede dronelar ile saldırı düzenlediğini de hatırlattı.

Üst düzey bir IŞİD yöneticisi yakalandı

Operasyondan dakikalar sonra ise bir açıklama ABD’den geldi… Yapılan açıklamada bölgede IŞİD’in üst düzey isimlerinden birinin yakalandığını duyuruldu.

Kara Şahin'ler de bölgedeydi

Açıklamada, “Yakalanan kişinin deneyimli bir bomba uzmanı olduğu ve terör örgütünün Suriye’deki üst düzey liderlerinden biri olduğunu tespit ettik. Operasyon sırasında hiçbir sivil yaralanmadı” denildi.

ABD, Şubat ayında benzer bir helikopterli operasyonu İdlib bölgesinde gerçekleştirmiş ve IŞİD’in lideri Kureyşi’yi öldürmüştü. 2019’da öldürülen IŞİD’in kurucusu Bağdadi’nin ölümünden sonra Kureyşi terör örgütünün başına getirilmişti.