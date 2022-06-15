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ATO'dan önemli çağrı! Kira artış sınırlaması için yeni bir talep geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ATO'dan önemli çağrı! Kira artış sınırlaması için yeni bir talep geldi

ANKARA Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, enflasyondaki artışın önüne geçilebilmesi için atılan tüm adımların önem taşıdığını belirterek iş yerleri için de kira artışı üst sınırı getirilmesini istedi.

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ANKARA Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yazılı açıklamasında uygulanmaya başlanacak konut kira artış sınırının iş yerlerini kapsayacak şekilde genişletilmesini talep etti.

Türkiye'nin kur-faiz-enflasyon sınamasından geçtiğine işaret eden Baran, hükümetin süreci en kısa zamanda ve sıkıntısız biçimde atlatmaya yönelik tedbirleri hayata geçirdiğini aktardı.

Baran, konut kiralarındaki artışın sınırlandırılmasının kamuoyunda olumlu karşılandığına dikkati çekerek, "Kiralar işletmelerin en önemli maliyet unsurlarından birini oluşturuyor. Kira artışlarındaki sınırlama fiyatlara, dolayısıyla da enflasyona yansıyacaktır. Bu nedenle üyelerimizin iş yeri kiralarındaki artışlarda geçici süreyle üst sınır konulması talebi enflasyonla mücadele açısından değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

Mülk sahibi üyelerin kira artışlarının sınırlandırılması durumunda sıkıntıları olabileceğini belirten Baran, şunları kaydetti:

"Buradan çıkacak sonuçların tüm ülkeyi etkileyeceği dikkate alındığında bu fedakarlığın önemli bir gerekçesi olduğu kabul edilebilir. Dünya ve ülke ekonomisinin çeşitli zorluklarla test edildiği bu dönemde Anadolu merkezli ahilik kültürünün yaşama yansıttığı incelikleri koruyup sürdürmeli, mülk sahiplerimizle, kiracılarımızla, çalışanlarımızla birlikte bu süreci dayanışmayla atlatmalıyız."

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