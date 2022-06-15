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Kuruluş Osman Demirci Davud tarihte var mı nasıl öldü? Demirci Davud kimdir_

Kuruluş Osman Demirci Davud tarihte var mı nasıl öldü? Demirci Davud kimdir_

ATV'nin sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman bu akşam sezon finali ile ekrana gelecek. Diziye damga vuracak karakterlerden biri de Demirci Davud olacak. Peki kimdir Demirci Davud tarihte öyle biri var mıydı, Demirci Davud nasıl öldü, kim öldürdü?

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İkinci sezonu ile de soluksuz izlenen ATV dizisi Kuruluş Osman bu akşam son bölümü ile ekrana gelecek. 2. sezonun son bölümü yine unutulmaz sahnelerle ekrana gelecek. Dizide son bölümlerde özellikle dikkat çeken karakterlerden biri Demirci Davud oldu.  Peki kimdir Demirci Davud tarihte öyle biri var mıydı, Demirci Davud nasıl öldü, kim öldürdü?

Kuruluş Osman dizisinde Demirci Davut karakteriyle izleyicilere oyunculuk örneği gösteren ve daha önce rol dizi ve filmlerde adından söz ettiren Ahmet Yenilmez, izleyicilerin merak ettiği bir isim oldu.

Ahmet Yenilmez kimdir: Ahmet Yenilmez 20 Aralık 1966 yılında doğmuştur. Ordu doğumlu olan usta oyuncu aynı zamanda şairdir. Usta oyuncu ilk olarak İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Yenilmez üniversitesi eğitimi sırasında oyuncu olmak istemiş ve bu nedenle üniversite yıllarında oyunculuk eğitimleri almıştır. Yenilmez yine bu dönemde kariyerine başlamış ve Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Acı Hayat gibi unutulmaz dizilerde rol almıştır.
Ahmet Yenilmez’in rol aldığı diziler
Kuruluş Osman (Demirci Davut) (2020-)
Kurtlar Vadisi Pusu (Karaca Ahmet) (2015)
Ekip 1 - Nizama Adanmış Ruhlar (Aslan Çınar) (2013-2015)

Eşref Saati (2007)Acı Hayat (2005-2007)
Kale İçi (2005)Aynalar (Dizi) (2004)
(Vahit-Hasan)Ekmek Teknesi (2002)
Deli Yürek (Sabri) (1998-2002)

Usta oyuncu bu dizilerin yanı sıra Hür Adam, Girdap, The İmam, Kınalı Kuzular ve Sevdam Gözlerinde Kaldı filmlerinde rol almıştır.

Demirci Davut tarihte var mıydı:
Demirci Davut karakteri Kuruluş Osman’da izleyicilerin karşısına çıkmasıyla birlikte merak edilenler arasındaki yerini de aldı. Kuruluş Osman’da yer alan Demirci Davut karakteri hakkında tarihte herhangi bir bilgi yer almıyor.

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