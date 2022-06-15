Nevşehir'de zehir tacirlerine operasyon: 7 kişi gözaltına alındı

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde zehir tacirlerine düzenlenilen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.Abone ol
Nevşehir'de zehir tacirlerine düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalanıp gözaltına alındı
Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avanos ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakırken, O.K. ve M.Y. adliyeye sevk edildi.