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Nevşehir'de zehir tacirlerine operasyon: 7 kişi gözaltına alındı

Nevşehir'de zehir tacirlerine operasyon: 7 kişi gözaltına alındı

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde zehir tacirlerine düzenlenilen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

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Nevşehir'de zehir tacirlerine düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalanıp gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avanos ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakırken, O.K. ve M.Y. adliyeye sevk edildi.

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