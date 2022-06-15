İstanbul Modern Sanat Müzesi nerede nasıl gidilir 2022 giriş ücreti kaç para?

Yaz tatilinin başlaması ile çocukları ile birlikte İstanbul'u gezmek, tarihi yerleri görmek isteyen vatandaşlar İstanbul Modern Sanat Müzesi nerede, nasıl gidilir ve 2022 giriş ücreti kaç para araştırması yapıyor. Beyoğlu'nda olan İstanbul Modern Sanat Müzesi giriş ücreti 37 lira, öğrenciler için ise giriş ücreti 21 lira.

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İstanbul Modern Sanat Müzesi nerede, nasıl gidiyor ve İstanbul Modern Sanat Müzesi giriş ücreti ne kadar sorularının yanıtını araştırıyor. Buna göre İstanbul Modern Sanat Müzesi tam bilet ücreti 37 lira, öğrenci ve 65 yaş üstü için ise 21 lira.

İstanbul Modern Sanat Müzesi, Beyoğlu Semti sınırları içerisinde, Galataport Kruvaziyer Limanı’nın içindedir. konumlanır. Türkiye‘deki modern sanatlar ile ilgili en iddialı müzedir.

İstanbul Modern’in içinde süreli sergiler ve güncel gösterimler olduğu gibi, Eczacıbaşı Sanat Koleksiyonu‘ndan oluşan kalıcı sergi de var. İstanbul Modern’de sanat eserlerini görmenin yanısıra, yeme-içme için de tercih edilecek Boğaz manzaralı nefis bir restoran bulunur.

İstanbul Modern Giriş Ücreti 2022

İstanbul Modern giriş ücreti yetişkinler için 37 Türk Lirası’dır. Öğrenciler, öğretmenler, emekliler ve 65 yaş üstü vatandaşlar için indirimli bilet fiyatı 21 TL’dir.

İstanbul Modern Ziyaret Saatleri 2022

İstanbul Modern ziyaret saatleri sabah 09:00 ile akşam 18:00 saatleri arasındadır.

İstanbul Modern Müzesi Hangi Gün Kapalı?

İstanbul Modern Müzesi Pazartesi günleri ziyarete kapalıdır. Haftanın geri kalan günlerinde ziyarete açıktır