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Pera Müzesi nerede nasıl gidilir 2022 giriş ücreti öğrenci/tam kaç para?

Pera Müzesi nerede nasıl gidilir 2022 giriş ücreti öğrenci/tam kaç para?

Yaz tatilinin başlaması ile çocukları ile birlikte İstanbul'u gezmek, tarihi yerleri görmek isteyen vatandaşlar Pera Müzesi nerede, nasıl gidilir ve Pera Müzesi giriş ücretleri kaç para oldu araştırması yapıyor. Pera Müzesi Beyoğlu'nda yer alıyor ve giriş ücreti 25 lira.

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Pera Müzesi nerede, nasıl gidilir ve Pera Müzesi giriş ücreti kaç para araştırmaları merak ediliyor. Pera Müzesi İstanbul Beyoğlu'nda yer alıyor. Pera Müzesi giriş ücreti ise 25 lira. Peki Pera Müzesi girişinde Müze kart geçiyor mu?

Pera Müzesi, İstanbul’un Beyoğlu semtinde; İstiklal Caddesi‘nin paralel sokağında bulunur. Suna ve İnan Kıraç Vakfı tarafından kültür-sanat hizmeti sunmak için açılmıştır. Pera Müzesi, 19. Yüzyıl’dan kalma Bristol Oteli’nin dış cephesi korunarak, yeniden inşa edilmesiyle 2005 yılında hizmete girdi.

Osmanlı’nın geç döneminde “Grand Rue de Pera” olarak bilinen İstiklal Caddesi’nde, yabancı sefirler ve levantenler (Doğu’da ticaret yapan Avrupalılar) yaşardı. Bugün Pera Müzesi olan Bristol Oteli, ilk olarak 1893 yılında, Pera Palas gibi oteller ile birlikte bölgenin artan turistik konaklama ihtiyacını karşılamak için açılmıştı.

Pera Müzesi’nde süreli sergilerde fotoğraf ve resim sanatları ile ilgili sanat eserleri sergilenir. Bunun yanında müzenin kalıcı sanat koleksiyonu da vardır. Osman Hamdi Bey‘in meşhur Kaplumbağa Terbiyecisi tablosu da burada sergilenir.

Pera Müzesi Giriş Ücreti 2022
Pera Müzesi giriş ücreti yetişkinler için 25 Türk Lirası’dır. Öğrenciler, öğretim üyeleri ve 60 üstü vatandaşlar için indirimli bilet fiyatı 10 TL’dir.

Pera Müzesi Ziyaret Saatleri 2022
Pera Müzesi ziyaret saatleri haftanın çeşitli günlerine göre değişiklik gösterir. Örneğin Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cumartesi günleri, sabah 10:00 ile akşam 19:00 arası ziyarete açıktır. Pazar günü ise açılış saati sabah 12:00, kapanış saati ise akşam 18:00’dir. Cuma günleri halk günüdür ve müze saat 18:00 ve 22:00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilir.

Pera Müzesi Hangi Gün Kapalı?
Pera Müzesi Pazartesi günleri ziyarete kapalıdır. Haftanın geri kalan günleri ziyarete açıktır. Müze ayrıca Ramazan ve Kurban Bayramlarının birinci günleri ve 1 Ocak tarihinde de ziyarete kapalıdır.

Pera Müzesi’nde Müzekart Geçerli Mi?
Pera Müzesi’nde müzekart geçerli değildir. Önceden müze senede bir kez de olsa müzekart ile ziyaret edilebiliyordu. Ancak 2022 yılı için bir bilgi bulunmuyor. 

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