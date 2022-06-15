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İstanbul'da 4 bin kız erkek, 2 bin 700 erkek kız olmak için bekliyor! Çoğu dindar aile çocukları...

Bu iddia çok konuşulur!.. Prof. Dr. Ahmet Akın'ın, Türkiye'de binlerce kişinin cinsiyet değiştirmek için beklediğini iddia etti. Akın, "Cerrahpaşa'da 4 bin kız erkek olmak için bekliyor. Zeynep Kamil'de de 2 bin 700 erkek kız olmak için bekliyor" dedi. 

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İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Akın'ın, katıldığı "Aileni ve Neslini Koru" programında binlerce kişinin cinsiyet değiştirmek için beklediğini iddia etti. Akın, cinsiyet değiştirmek için gelenlerin müzik, moda, sinema ve dizilerden etkilendiğini savunarak şunları söyledi:

Yüzde 99'unda hiçbir sorun yok!
- Cerrahpaşa'da 4 bin kız erkek olmak için bekliyor biliyor musunuz? Zeynep Kamil'de de 2 bin 700 erkek kız olmak için bekliyor. 

- Yaşları kaç biliyor musunuz? 12 ile 19 yaş arasında. Ve ben şuna eminim yüzde 99'unda hiçbir sorun yok. Yönlendirilmiş, özendirilmiş.

Seküler ailelerin çocuklarında böyle bir kopuş yok!
- Ve şunu diyor çocuklar 'cool gösteriyor'. İsimler de Ebrar, Ayşe, Zümra, Meryem, Asiye isimler böyle, bizim isimlerimiz...

- Ailesi seküler olanlarda böyle bir kopuş yok onu söyleyeyim...

3'ü de bir çocukta görülür mü?
- Binlerce çocukta ateizm, deizm ve agnostizm ile manen ölüm, eşcinsellik ile toplumsal ölüm ve intihar ile madden ölüm görülüyor. 3'ü de bir çocukta görülür mü? 2030'a kadar bu devam edecek. Çünkü biz yokuz.

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