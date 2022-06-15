1 saatlik sürpriz görüşme! İYİ Parti lideri Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na davet!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi. Basına kapalı görüşmede Akşener, Kılıçdaroğlu'nu "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışma yemeğine davet etti.Abone ol
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.
CHP Genel Merkezi'nde, bir saat süren görüşme basına kapalı yapıldı.
Görüşmede Akşener, Kılıçdaroğlu'nu, 3 Temmuz'da İYİ Parti'de yapılacak "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışma yemeğine davet etti.