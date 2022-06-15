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Kadir Şeker davasıyla ilgili yeni gelişme! Tahliye mi oluyor?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kadir Şeker davasıyla ilgili yeni gelişme! Tahliye mi oluyor?

 KONYA'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker'in dosyası yerel mahkemeye ulaştı. Şeker'in avukatlarından Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, süreçle ilgili son bilgileri paylaştı.

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Yargıtay 1. Ceza Dairesince yapılan inceleme ve bozma kararının ardından, dosya Şeker'in yargılandığı Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Şeker'in avukatlarından Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, yerel mahkemenin kararı sonrası ilk olarak istinaf mahkemesine, istinaf mahkemesinin ret kararı üzerine de Yargıtay'a başvurduklarını hatırlattı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin, Şeker'e daha az ceza verilmesi gerektiği yönünde değerlendirme yaptığını anlatan Aladağ, "Öğrendiğimiz kadarıyla dosya bugün yerel mahkemeye ulaştı. Şu anda yerel mahkeme dosyayı değerlendirip yeniden esas alacak. Yargıtay'ın bozma kararına göre Şeker hakkında "haksız tahrik" indirimi en üst sınırdan uygulanırsa "iyi hal" indirimiyle de aldığı 12 yıl 6 ay hapis cezası 10 yıla düşebilir." diye konuştu.

Aladağ, dosya için yeniden esas alındıktan sonra tarafların bir kez daha hakim karşısına çıkacağını belirtti. Bozma kararına uyulduğu takdirde ceza miktarının düşeceğini vurgulayan Aladağ, müvekkilinin tutuklu kaldığı süre ve infaz hükümleri göz önünde bulundurularak tahliye edilebileceğini aktardı.

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