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Gören telefona sarıldı! Bodrum'a bir dev geldi

Gören telefona sarıldı! Bodrum'a bir dev geldi

Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen 323 metre uzunluğundaki “Costa Venezia” isimli dev gemi, bin 411 yolcu getirdi. Görüntüsü ile dikkat çeken gemi akşam saatlerinde Yunanistan'a hareket edecek.

Gören telefona sarıldı! Bodrum'a bir dev geldi

Bodrum’a gelen en büyük yolcu gemisi olma özelliği taşıyan 323 metre uzunluğunda, 37 metre genişliğinde, 135 bin ton ağırlığındaki İtalya bayraklı 5 bin 260 yolcu kapasiteli kruvaziyer, ilçeye 4’üncü kez geldi.

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Gören telefona sarıldı! Bodrum'a bir dev geldi

Gemide ağırlıklı Alman, İtalyan, İspanyol ve Portekiz uyruklu olmak üzere toplam bin 411 yolcu, bin 67 personel bulunuyor.

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Gören telefona sarıldı! Bodrum'a bir dev geldi

Gemiden inen yolcular, ilçe merkezinde yürüyüş ve alışveriş yaptı, deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. Kimi yolcular, Bodrum’un tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

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Gören telefona sarıldı! Bodrum'a bir dev geldi

İzmir Limanı'ndan Bodrum’a gelen gemi, akşam saatlerinde Yunanistan’ın Mikonos Limanı’na gitmek üzere yola çıkacak.

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